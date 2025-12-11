Thủ tướng Nhật Bản được bình chọn là phụ nữ quyền lực thứ ba thế giới

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (Ảnh: Reuters).

Tạp chí Forbes của Mỹ hôm 10/12 đã công bố danh sách thường niên gồm những phụ nữ có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực chính trị, kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Theo danh sách, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae xếp thứ ba trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2025, chỉ sau Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde.

Forbes cho biết bà là người phụ nữ đầu tiên trở thành thủ tướng Nhật Bản, một quốc gia có GDP 4 nghìn tỷ USD.

Tạp chí nói rằng, bà Takaichi “trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10, điều hành một nền kinh tế trị giá 4,2 nghìn tỷ USD trong thời điểm mà an ninh chất bán dẫn, tái cơ cấu quốc phòng và áp lực dân số giao thoa.”

Trên trang hồ sơ dành cho Takaichi, tạp chí mô tả bà là một chính trị gia bảo thủ cứng rắn, người từng nói rằng cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher là hình mẫu chính trị của mình.

Tạp chí cũng cho biết, các quyết định của bà Takaichi Sanae “sẽ định hình cục diện quyền lực ở Đông Á và sự ổn định của ngành sản xuất toàn cầu” trong bối cảnh việc đổi mới công nghệ AI và củng cố chuỗi cung ứng chất bán dẫn cùng các sản phẩm thiết yếu khác ngày càng quan trọng.

“Bà Takaichi đảm nhận vai trò lãnh đạo khi nền kinh tế lớn thứ tư thế giới đang phải đối mặt với những thách thức quen thuộc như lạm phát và tình trạng trì trệ tiền lương”, bài viết bổ sung.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni xếp thứ tư, theo sau là Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Các chính trị gia và nhân vật thuộc những nền kinh tế lớn đều có tên trong danh sách.

Danh sách gồm những phụ nữ thuộc nhiều ngành nghề tại 25 quốc gia, trong đó 44% giữ vai trò giám đốc điều hành (CEO) và một nửa số người trong danh sách đang làm việc tại Bắc Mỹ. Người phụ nữ có thứ hạng cao nhất trong khu vực tư nhân, ở vị trí thứ sáu, là Julie Sweet, Giám đốc Điều hành của tập đoàn tư vấn toàn cầu Accenture.