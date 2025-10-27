Thủ tướng Fico cảnh báo châu Âu có nguy cơ "trở lại những năm 1930"

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: AFP).

Tại một cuộc họp báo hôm 26/10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chỉ trích Hệ thống giao dịch hạn ngạch phát thải mới (còn được gọi là ETS2) của EU, vốn dự kiến ​​sẽ có hiệu lực đầy đủ vào năm 2027.

Đề án gây tranh cãi này mở rộng các quy tắc giao dịch carbon của EU sang hộ gia đình và phương tiện giao thông. Ông Fico dự đoán rằng nó sẽ đẩy giá xăng, vốn đã cao do EU từ chối năng lượng giá rẻ của Nga, lên cao ngất ngưởng.

"Chúng ta đang quay trở lại những năm 1930 và 1940 một lần nữa, và các thung lũng và làng mạc của chúng ta sẽ chìm trong khói bụi", Thủ tướng Fico nói.

Nhà lãnh đạo lưu ý rằng Slovakia đã dành nhiều năm để mở rộng khả năng tiếp cận khí đốt cho các hộ gia đình. Ông lập luận, việc đẩy giá nhiên liệu lên cao hơn nữa sẽ khuyến khích người dân quay trở lại các phương pháp sưởi ấm cũ, dẫn đến ô nhiễm nhiều hơn.

Một nỗ lực vận động hành lang chung của Slovakia và hơn mười quốc gia thành viên EU khác đã buộc ban điều hành EU trong tháng này phải cam kết về việc tìm hiểu "các phương thức bổ sung để tăng cường tính ổn định và khả năng dự đoán" của giá năng lượng trước khi ETS2 được triển khai.

Ủy ban châu Âu đặt mục tiêu giảm 90% lượng khí thải nhà kính so với mức năm 1990 vào năm 2040. EU cũng có ý định loại bỏ hoàn toàn hàng nhập khẩu từ Nga như một phần của chính sách trừng phạt liên quan đến Ukraine.

Những người chỉ trích, bao gồm cả Thủ tướng Fico, cho rằng những sáng kiến ​​này là không thực tế và tự hủy hoại, làm suy yếu khả năng cạnh tranh công nghiệp của châu Âu và đẩy chi phí sinh hoạt ở các quốc gia thành viên lên cao.