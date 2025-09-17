Châu Âu tăng tốc thoát năng lượng Nga trước sức ép từ Mỹ

Nga vẫn là nhà cung cấp khí đốt lớn cho châu Âu trong những năm qua (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 16/9 cho biết bà đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng cường các nỗ lực chung nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Nga thông qua các biện pháp bổ sung.

"Ủy ban sẽ sớm trình bày gói trừng phạt thứ 19, nhắm vào tiền điện tử, ngân hàng và năng lượng", bà von der Leyen viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

"Ủy ban sẽ đề xuất đẩy nhanh việc loại bỏ dần nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga", bà cho biết thêm.

Hơn 3 năm sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn nhập khẩu hàng tỷ euro năng lượng và hàng hóa từ Nga, từ khí đốt tự nhiên hóa lỏng đến uranium làm giàu.

EU từ lâu đã tuyên bố sẽ dừng sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, coi đây là một trong những ưu tiên chính sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. EU có ý định chấm dứt việc mua dầu khí của Nga vào ngày 1/1/2028.

Tuy nhiên, các dấu hiệu trong thời gian qua cho thấy, châu Âu gặp thách thức để đoạn tuyệt với khí đốt Nga.

Trong thời gian qua, các nước châu Âu đã nỗ lực tìm phương án thay thế khí đốt chảy qua đường ống do Nga cung cấp, trong đó có việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Tuy nhiên, giá LNG nhập khẩu từ nước ngoài đắt hơn rất nhiều so với khí đốt tự nhiên được cung cấp qua đường ống từ Nga theo các hợp đồng dài hạn.

Mỹ đã tăng cường gây áp lực buộc châu Âu phải đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc giúp chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Ông Trump đã yêu cầu EU áp thuế đối với Ấn Độ và Trung Quốc, những nước mua dầu mỏ lớn nhất của Nga, và ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Tổng thống Trump hôm 13/9 đã gửi thư tới các quốc gia NATO, kêu gọi họ ngừng mua dầu của Nga và cho biết sẽ sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt lớn để khiến xung đột ở Ukraine khép lại.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo gây sức ép về kinh tế với Nga.

"Các biện pháp trừng phạt (đối với) các ngân hàng, cũng như dầu mỏ và thuế quan sẽ rất nặng nề", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump khẳng định ông đã "làm rất nhiều" để gây sức ép với Nga, đề cập đến việc tăng thuế quan đối với Ấn Độ vì mua dầu của Nga. Ông cũng lập luận rằng "đây là vấn đề của châu Âu, chứ không phải vấn đề của Mỹ".

Đây không phải là lần đầu tiên trong tháng 9, Tổng thống Trump nói rằng ông "thất vọng" với nhà lãnh đạo Nga. Vào ngày 2/9, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ thực hiện "một số biện pháp nhất định".

Vài ngày sau, ông Trump cho biết đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn trừng phạt thứ hai đối với Nga.