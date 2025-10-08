Slovakia: EU “tự bắn vào chân mình” nếu cấm năng lượng Nga

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: AFP).

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Năng lượng Hạt nhân châu Âu (ENEF) ở Bratislava vào ngày 7/10, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chỉ trích sáng kiến ​​REPowerEU, kế hoạch của EU nhằm loại bỏ hoàn toàn các nguồn năng lượng của Nga. Ông mô tả kế hoạch này "hoàn toàn vô nghĩa".

"Chúng ta đang tự bắn vào chân mình. Tôi sẵn sàng tranh luận với Ủy ban châu Âu 24/7 để thuyết phục họ rằng đó là một bước đi mang tính ý thức hệ hoàn toàn vô nghĩa”, ông Fico nhấn mạnh.

Thủ tướng Fico cho biết Slovakia không thể ngừng nhập khẩu các thanh nhiên liệu hạt nhân của Nga cho các lò phản ứng hạt nhân do Liên Xô thiết kế.

"Bạn sẽ không lắp động cơ của một chiếc Mercedes vào một chiếc Skoda. Nó không hoạt động như vậy", ông Fico nói, đồng thời giải thích những lo ngại về vấn đề an toàn.

Slovakia vận hành 5 lò phản ứng hạt nhân và đang xây dựng lò phản ứng thứ sáu tại nhà máy điện hạt nhân Mochovce.

Theo ông Fico, điện hạt nhân hiện cung cấp khoảng 60% điện năng của Slovakia và đóng vai trò thiết yếu cho các tham vọng công nghiệp của nước này, bao gồm việc phát triển các trung tâm dữ liệu lớn.

Thủ tướng Slovakia cũng công bố kế hoạch xây dựng thêm một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Bohunice, một dự án có sự tham gia của một nhà thầu Mỹ và các quốc gia khác thông qua một liên doanh. Ông nói rằng Mỹ vẫn tiếp tục mua uranium của Nga.

Thủ tướng Fico, nhà lãnh đạo thường xuyên chỉ trích EU, lập luận rằng các kế hoạch kinh tế của EU, chẳng hạn Chiến lược Lisbon năm 2000, đã nhiều lần không đạt được những cam kết đặt ra.

Ông cảnh báo, nếu EU không từ bỏ cách tiếp cận mang tính ý thức hệ đối với chính sách năng lượng và kinh tế, các quốc gia châu Âu sẽ mất đi khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các công ty châu Âu buộc phải trả giá năng lượng cao gấp 2 đến 3 lần so với các công ty Mỹ do chính quyền các nước này từ chối sử dụng nguồn năng lượng Nga.

“Các công ty châu Âu phải trả giá điện cao hơn 2-3 lần so với các công ty Mỹ, và giá khí đốt cao hơn 4,5 lần. Điều này đã dẫn đến tình trạng đóng cửa hàng loạt các cơ sở sản xuất và xuất hiện dòng chảy đầu tư ra các nước thứ ba. Năm 2024, sản lượng công nghiệp của EU đã giảm 2,4%”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Theo phía Nga, tình trạng này xảy ra có liên quan trực tiếp tới việc châu Âu từ bỏ nguồn năng lượng Nga, khiến chi phí nhập khẩu năng lượng của EU tăng mạnh.

Đầu năm nay, EU thừa nhận giá năng lượng của khối tăng vọt trong thời gian qua do đoạn tuyệt với nguồn cung giá rẻ của Nga, song nhấn mạnh đó là cái giá châu Âu phải trả cho sự tự do.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trước năm 2022, EU nhập 45% khí đốt và 50% than đá từ Nga, trong khi Nga cũng là một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất của khối này.

Bà von der Leyen cũng thừa nhận việc mất đi nguồn cung từ Nga đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.

EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với Nga, nhắm vào ngành công nghiệp, năng lượng và tài chính của nước này vì Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Vào năm 2022, Nga đã đình chỉ dòng chảy khí đốt đến Đức qua đường ống Nord Stream 1, viện dẫn lý do bảo trì định kỳ và vấn đề với việc giao thiết bị do các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Vào tháng 9/2022, các đường ống Nord Stream dưới biển Baltic đã bị phá hoại, khiến dòng chảy khí đốt của Nga sang Đức bị dừng lại. Giờ đây, Nga chỉ bán khí đốt cho một số nước châu Âu thông qua đường ống qua Thổ Nhĩ Kỳ, và dưới dạng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).