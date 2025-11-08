Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt Thủ tướng Israel, Tel Aviv phản bác

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Danh sách 37 người mà Thổ Nhĩ Kỳ công bố có cả Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir, theo tuyên bố từ văn phòng công tố Istanbul, dù danh sách đầy đủ chưa được công bố.

Lệnh bắt của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới hành động và chính sách của các quan chức Israel tại khu vực Dải Gaza trong những năm qua.

Tuyên bố của Ankara cũng đề cập đến “Bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ - Palestine”, được Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng tại Dải Gaza và bị Israel ném bom vào tháng 3. Lực lượng Phòng vệ Israel khi đó cáo buộc cơ sở này đang được Hamas sử dụng và "đã không được dùng làm bệnh viện trong hơn một năm".

Israel chỉ trích lệnh bắt giữ của Thổ Nhĩ Kỳ là một “chiêu trò tuyên truyền”. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar viết trên X rằng Tel Aviv kiên quyết bác bỏ động thái của Ankara.

Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Israel đã phát động chiến dịch quân sự để đáp trả cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng. Các cuộc không kích và chiến dịch trên bộ sau đó đã khiến hơn 68.000 người Palestine thiệt mạng, theo số liệu của cơ quan y tế Gaza.

Một lệnh ngừng bắn mong manh đã có hiệu lực tại vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá kể từ ngày 10/10, như một phần trong kế hoạch hòa bình khu vực của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các cuộc đụng độ vẫn xảy ra, khiến hàng trăm người Palestine và ít nhất 2 binh sĩ Israel thiệt mạng, khi cả 2 bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm lệnh ngừng bắn.