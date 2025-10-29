Thủ tướng Israel lệnh tấn công Gaza, lệnh ngừng bắn trên đà sụp đổ

Cảnh đổ nát ở Gaza sau các cuộc giao tranh hôm 23/10 (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 28/10 đã ra lệnh tiến hành một đợt tấn công mới “ngay lập tức và mạnh mẽ" vào Dải Gaza. Thông báo này được đưa ra ngay sau khi quân đội Israel được cho là đã bị tấn công ở phía nam vùng lãnh thổ này.

Ngay sau lệnh của Thủ tướng Netanyahu, Hamas tuyên bố sẽ "hoãn" việc trao trả thi thể của một con tin Israel khác "dự kiến ​​diễn ra hôm nay, do những vi phạm của lực lượng chiếm đóng". Theo nhóm chiến binh Palestine, thi thể của con tin Israel đã được tìm thấy trước đó "trong các hoạt động tìm kiếm tại một trong những đường hầm ở phía nam Dải Gaza".

Các phương tiện truyền thông Israel đưa tin, ngoài các cuộc không kích, Thủ tướng Netanyahu còn ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mở rộng vùng kiểm soát tại Gaza. Thủ tướng Israel đang thảo luận về động thái này với các quan chức cấp cao của Mỹ.

Vụ việc xảy ra trước đợt bùng phát xung đột mới được cho là đã xảy ra tại thành phố Rafah, phía nam Gaza vào sáng 28/10. Quân đội Israel đồn trú tại đây đã bị tấn công bằng vũ khí hạng nhẹ và đã bắn trả, trong khi một số báo cáo cũng cho biết pháo binh Israel đã pháo kích vào khu vực này.

Israel và Hamas đã đồng ý ngừng bắn vào đầu tháng 10 theo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo kế hoạch này, Hamas đồng ý trả tự do cho tất cả các con tin Israel còn sống và trao trả thi thể của những người đã chết.

Ngày 13/10, Tổng thống Trump, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký tuyên bố ngừng bắn tại Gaza.

Hamas đã nhanh chóng trả tự do cho 20 người bị bắt giữ và chuyển giao 12 thi thể, nhưng tiến trình này vẫn bị đình trệ. Đổi lại, Israel trả tự do cho 1.718 người Palestine bị giam giữ ở Gaza và 250 tù nhân Palestine trong các nhà tù Israel.

Hai bên đã nhiều lần cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Một cuộc xung đột lớn đã xảy ra vào ngày 19/10, khi Israel cáo buộc Hamas tấn công các vị trí của họ ở phía nam Gaza và tiến hành các cuộc tấn công "trả đũa" khiến ít nhất 44 người thiệt mạng trên khắp Gaza.

Israel đã phát động chiến dịch quân sự tại Gaza để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas, khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin vào tháng 10/2023.

Các cuộc giao tranh đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng tại Dải Gaza, khiến hầu hết trong số khoảng hai triệu người phải sơ tán. Theo các cơ quan y tế địa phương, ít nhất 68.000 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 170.000 người bị thương trong 2 năm qua khi xung đột leo thang.