Israel không kích dữ dội miền Nam Li Băng

Khói bụi bốc lên ở miền Nam Li Băng sâu cuộc không kích của Israel ngày 6/11 (Ảnh: Reuters).

Các lệnh và đợt không kích diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được cách đây một năm, vốn nhằm chấm dứt hơn một năm giao tranh giữa Israel và Hezbollah, và sau nhiều tháng quân đội Li Băng nỗ lực dọn dẹp các căn cứ của Hezbollah ở miền Nam.

Theo thống kê sơ bộ, Bộ Y tế Li Băng cho biết một người bị thương trong đợt không kích buổi chiều, sau khi một người đã thiệt mạng trong những cuộc không kích trước đó trong ngày.

Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee đăng 3 lệnh sơ tán trên X vào lúc 15h giờ địa phương ngày 6/11, kèm theo bản đồ các tòa nhà ở các làng Aita al-Jabal, Al-Tayyiba và Tayr Debba. Hai lệnh khác được ban hành sau đó cho các thị trấn khác ở miền Nam Li Băng. Những địa điểm này cách biên giới Israel chỉ 4km đến gần 24km về phía bắc.

Các bài đăng yêu cầu cư dân giữ khoảng cách 500m với những địa điểm trên. Cơ quan phòng vệ dân sự Li Băng đã hỗ trợ người dân sơ tán.

Các cảnh báo sơ tán trùng với cuộc họp nội các Li Băng nhằm nghe cập nhật từ Tổng tư lệnh quân đội Rodolphe Haykal về tiến độ tịch thu các kho vũ khí của Hezbollah ở miền Nam Li Băng.

Cuộc không kích bắt đầu khoảng một giờ sau lệnh sơ tán, tạo ra những cột khói dày đặc bốc lên bầu trời.

Nỗi lo ngày càng tăng ở Li Băng rằng Israel có thể nối lại chiến dịch dội bom trên không quy mô lớn, đặc biệt sau khi các lãnh đạo Israel cảnh báo họ sẽ hành động chống Hezbollah nếu Li Băng không tăng cường nỗ lực giải giáp nhóm này.

“Chúng ta đang ở trong một tình huống rất nguy hiểm; nếu mọi thứ cứ tiếp tục theo hướng này thì mọi hy vọng sẽ tiêu tan. Không ai biết hậu quả sẽ dẫn tới đâu”, Farid Nahnouh, thị trưởng Tayr Debba nói.

Trong khi Israel đã nhiều lần tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những gì họ nói là các cơ sở quân sự của Hezbollah và các thành viên của nhóm này ở miền Nam Li Băng trong năm qua, các đợt tấn công hiếm khi đi kèm lệnh sơ tán.

“Israel sẽ tiếp tục bảo vệ toàn bộ biên giới của mình, và chúng tôi cũng tiếp tục khẳng định việc thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Li Băng và Israel”, người phát ngôn chính phủ Israel Shosh Bedrosian nói với các phóng viên.

Người phát ngôn này nhấn mạnh, Israel sẽ không cho phép Hezbollah tái vũ trang hoặc khôi phục sức mạnh quân sự đã bị Israel phá hủy trong cuộc chiến trên bộ và trên không năm 2023 - 2024.

Về phía Hezbollah, nhóm này khẳng định tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng vẫn giữ “quyền hợp pháp” để đáp trả Israel. Hezbollah từ chối giải giáp hoàn toàn, nhưng không cản trở nỗ lực của quân đội ở miền Nam và không bắn vào Israel kể từ khi thỏa thuận đình chiến có hiệu lực năm ngoái.

Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban (UNIFIL) nói các cuộc không kích của Israel là những vi phạm rõ ràng nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an, được thông qua năm 2006 với mục tiêu duy trì hòa bình dọc biên giới Li Băng - Israel.

“Chúng tôi kêu gọi Israel lập tức chấm dứt các cuộc tấn công này và mọi hành vi vi phạm nghị quyết 1701. Tương tự, chúng tôi kêu gọi các bên Li Băng kiềm chế mọi hành động đáp trả có thể khiến tình hình leo thang”, UNIFIL nói.

Quân đội Li Băng cũng ra tuyên bố lên án các cuộc không kích, gọi đây là hành động nhằm làm suy yếu sự ổn định của Li Băng.