Tổng thống Mỹ ra "tối hậu thư" cho Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Bloomberg).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 cảnh báo rằng Israel sẽ mất toàn bộ sự ủng hộ từ Mỹ nếu nước này quyết định theo đuổi việc sáp nhập các vùng lãnh thổ ở Bờ Tây.

“Điều đó sẽ không xảy ra, vì tôi đã hứa với các quốc gia Ả-rập. Israel không thể làm điều đó vào lúc này. Chúng ta đã nhận được sự ủng hộ lớn từ các nước Ả-rập. Nó sẽ không xảy ra, vì tôi đã hứa với họ. Israel sẽ mất toàn bộ sự ủng hộ từ Mỹ nếu chuyện đó xảy ra”, ông nói với Time khi được hỏi về hậu quả nếu chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiến hành sáp nhập Bờ Tây.

Ông Trump cũng cho biết dưới sự lãnh đạo của ông, tình hình Trung Đông sẽ được cải thiện, tuy nhiên, nếu người kế nhiệm ông không có được sự tôn trọng, mọi thứ có thể nhanh chóng sụp đổ.

“Khi tôi còn tại vị, mọi thứ sẽ chỉ tốt hơn, mạnh hơn, và sẽ trở nên hoàn hảo. Bạn có hiểu không? Nó sẽ tuyệt vời. Còn sau nhiệm kỳ của tôi thì sao? Tôi không thể nói trước. Bạn biết đấy, có thể có những tổng thống không đủ tốt. Nếu điều đó xảy ra, mọi thứ có thể kết thúc rất dễ dàng... Nếu họ tôn trọng tổng thống Mỹ, thì hòa bình lâu dài, tươi đẹp sẽ được duy trì”, ông nói.

Người Palestine sống tập trung ở Dải Gaza và Bờ Tây (Đồ họa: BBC).

Hồi tháng 9, Tổng thống Mỹ nói rằng ông sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây sông Jordan. Trang Axios, dẫn nguồn tin thân cận, cho biết Nhà Trắng dường như đã nói rõ với Thủ tướng Netanyahu rằng việc kéo dài xung đột ở Trung Đông sẽ chỉ khiến Israel càng bị cô lập hơn.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng việc Israel sáp nhập Bờ Tây là sẽ là động thái kém sáng suốt.

Trước đó, cơ quan báo chí của Quốc hội Israel (Knesset) cho biết Knesset đã thông qua vòng đọc sơ bộ của 2 dự luật về việc áp dụng chủ quyền của Israel đối với 2 khu định cư ở Bờ Tây.

Kế hoạch hòa bình Gaza gồm 20 điểm của ông Trump được công bố vào ngày 29/9, trong đó kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức với điều kiện con tin phải được thả trong vòng 72 giờ.

Tài liệu này cũng đề xuất rằng Hamas hoặc các phe vũ trang của người Palestine khác sẽ không có vai trò trong việc quản lý Dải Gaza, và quyền kiểm soát khu vực này sẽ được chuyển cho một ủy ban kỹ trị do một cơ quan quốc tế đứng đầu dưới sự giám sát của Tổng thống Trump.

Ngày 9/10, Israel và Hamas đạt được thỏa thuận về việc thực hiện giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài 2 năm ở Dải Gaza.

Ngày 13/10, Tổng thống Trump, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký tuyên bố ngừng bắn tại Gaza.

Hamas đã phóng thích toàn bộ 20 con tin còn sống bị giam giữ ở Dải Gaza kể từ ngày 7/10/2023. Đổi lại, Israel trả tự do cho 1.718 người Palestine bị giam giữ ở Gaza và 250 tù nhân Palestine trong các nhà tù Israel.