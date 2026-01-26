Thái Lan kêu gọi siết chặt kiểm dịch để ngăn ngừa virus Nipah

Thái Lan tăng cường kiểm soát dịch bệnh (Ảnh: Nation).

Cho đến nay Thái Lan vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah nào, nhưng giới chức vẫn duy trì sự thận trọng.

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan được chỉ đạo cung cấp thông tin kịp thời cho người dân nhằm tránh gây hoang mang không cần thiết. Theo các báo cáo tóm tắt nhận được, bệnh lây lan qua tiếp xúc với dịch cơ thể, thay vì lây truyền qua không khí.

Người dân được khuyến cáo giữ vệ sinh cá nhân, như ăn chín uống nóng, sử dụng muỗng gắp thức ăn riêng và rửa tay thường xuyên.

Virus Nipah có thể lây từ động vật sang người, cũng có thể truyền qua thực phẩm bị nhiễm hoặc lây trực tiếp giữa người với người.

Thủ tướng Thái Lan cũng kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc gần khi có thể, khuyến khích các hình thức chào hỏi không tiếp xúc, tương tự các thực hành trong thời kỳ Covid-19.

Người dân cần duy trì cảnh giác cao độ trước nguy cơ lây lan của Nipah vì hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu và cũng chưa có vắc-xin phòng virus này; các triệu chứng có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu bệnh tiến triển.

Thái Lan sẽ tiếp tục duy trì giám sát đối với du khách đến từ Ấn Độ và áp dụng sàng lọc nghiêm ngặt hơn với người nhập cảnh từ các quốc gia nguy cơ cao.

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã bắt đầu sàng lọc hành khách đường hàng không đến từ Ấn Độ về nguy cơ nhiễm virus Nipah từ ngày 26/1, sau các báo cáo về ca bệnh tại bang Tây Bengal.

Việc sàng lọc được triển khai tại sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang, tập trung vào hành khách đến từ Tây Bengal. Giới chức cho biết hành khách và các cơ quan liên quan đã hợp tác tốt.

Bộ cũng phát hành “Thẻ cảnh báo sức khỏe” cho du khách đến từ các khu vực có nguy cơ.

Cơ quan này khuyến cáo bất kỳ ai xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ, đau họng, ho, khó thở, buồn ngủ, lú lẫn hoặc co giật, đặc biệt nếu từng tiếp xúc với dơi, động vật bệnh hoặc người nhiễm bệnh trong vòng 21 ngày trước khi đến Thái Lan, cần đi khám ngay lập tức.

Du khách được kêu gọi thông báo cho nhân viên y tế về lịch sử đi lại, khả năng phơi nhiễm và thời điểm bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Những người cảm thấy không khỏe có thể liên hệ Cục Kiểm soát Dịch bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt kê virus Nipah vào nhóm tác nhân gây bệnh được ưu tiên trong chiến lược và kế hoạch chuẩn bị toàn cầu đối với các bệnh có nguy cơ bùng phát dịch.

WHO cho biết nhiễm Nipah có thể dao động từ bệnh nhẹ đến nhiễm trùng hô hấp cấp tính và viêm não gây tử vong. Tỷ lệ tử vong ước tính từ 40% đến 75%, thay đổi tùy từng đợt bùng phát và năng lực của hệ thống y tế địa phương.