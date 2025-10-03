Thủ tướng Thái Lan tự lái máy bay chở nội tạng hiến tặng cứu sống 7 người (Ảnh: Facebook),

Theo Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan, sứ mệnh vận chuyển tạng hiến tặng này nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Đôi cánh của Trái tim” mà Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã ủng hộ từ lâu. Sứ mệnh được kích hoạt sau khi có yêu cầu khẩn cấp về việc vận chuyển nội tạng.

Ngay lập tức, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã rời tòa nhà quốc hội và trực tiếp lái máy bay đưa 2 bác sĩ phẫu thuật từ Đại học Chulalongkorn tới Loei vào sáng 30/9.

Máy bay của Thủ tướng Anutin Charnvirakul hạ cánh xuống sân bay Loei lúc 12h15 cùng ngày, trong chuyến bay tình nguyện đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Các nội tạng được chuẩn bị tại Bệnh viện Loei trước khi chuyển ngay tới Bệnh viện Chulalongkorn Memorial ở Bangkok.

Tại đây, ông Anutin đã gặp cha mẹ của người hiến tạng, ôm họ và gọi việc hiến tặng này là “một hành động công đức to lớn”. Ngay sau ca phẫu thuật lấy nội tạng thành công, Thủ tướng lập tức bay trở lại Bangkok.

Người hiến tạng là một thanh niên 19 tuổi ở Chiang Khan, tỉnh Loei, được xác nhận chết não sau một vụ tai nạn. Gia đình đã đồng ý hiến tim, gan, 2 thận, 2 giác mạc và tụy. Những bộ phận này sẽ được cấy ghép để cứu ít nhất 7 bệnh nhân.

Nam thanh niên này là trường hợp hiến tạng thứ 20 ở Loei và là người hiến tạng thứ 141 của Thái Lan. Giới chức ca ngợi quyết định của gia đình, cho rằng di sản của anh sẽ tiếp tục sống qua những người được nhận nội tạng.

Ông Anutin đã là phi công tình nguyện cho Hội Chữ thập đỏ Thái Lan từ năm 2014, nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên trên cương vị thủ tướng.

Ông Anutin đã lên tiếng bảo vệ việc tạm rời phiên tranh luận tại quốc hội hôm 30/9, khẳng định rằng ông đã đóng góp đầy đủ trong phiên họp buổi sáng và có thể theo dõi diễn biến từ xa. Ông nhấn mạnh mình hoàn toàn có khả năng cân bằng trách nhiệm của một thủ tướng với các sứ mệnh y tế, vốn, theo lời ông, mang lại cho ông “niềm hạnh phúc”.

Giới chức y tế gọi đây vừa là hành động thực tiễn, vừa mang tính biểu tượng, nhấn mạnh giá trị của tinh thần phục vụ cộng đồng và sự cao quý của người hiến tạng.

“Chuyến bay này phản ánh tinh thần phụng sự xã hội và cả sự hào phóng của những người hiến tạng”, một quan chức cho biết.

Thái Lan hiện vẫn đối mặt tình trạng thiếu hụt nội tạng hiến, trong khi hàng trăm bệnh nhân trên cả nước chờ đợi cấy ghép. Giới chức y tế hy vọng sự kiện này sẽ nâng cao nhận thức cộng đồng và khuyến khích nhiều gia đình cân nhắc hiến tặng.

Trong một trường hợp tương tự tại Bệnh viện Phetchabun, gia đình một lập trình viên 42 tuổi đã quyết định hiến tạng sau khi ông được xác nhận chết não. Việc hiến tặng này sẽ mang lại cơ hội sống cho 4 bệnh nhân khác.

Chia sẻ với báo chí, chị gái của người hiến cho biết anh vốn nổi tiếng hào phóng, nên quyết định này là sự phản chiếu đúng tính cách của anh. Bà cũng tiết lộ bản thân đã đăng ký hiến tạng tại Hội Chữ thập đỏ Thái Lan, khẳng định cam kết lâu dài của gia đình trong việc ủng hộ những nghĩa cử nhân văn này.