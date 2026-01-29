Sân bay Tân Sơn Nhất lên quy trình ứng phó virus Nipah

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) vừa phát đi hướng dẫn phòng, chống dịch virus Nipah cho nhân viên hàng không và hành khách đi máy bay.

Theo đó, đơn vị điều hành sân bay yêu cầu các hãng hàng không và công ty phục vụ mặt đất thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế TPHCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cũng như các quy định về kiểm dịch với hành khách quốc tế.

Khu vực kiểm dịch y tế quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: TIA).

Người nhập cảnh có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sẽ được hướng dẫn đến khu vực cách ly y tế tạm thời để thu thập thông tin, khai thác các yếu tố dịch tễ và khám sàng lọc.

Trường hợp xác định nghi nhiễm, hành khách sẽ được HCDC áp dụng biện pháp cách ly y tế, xử lý theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Sân bay cũng khuyến cáo nhân viên thông báo ngay cho bộ phận kiểm dịch y tế quốc tế khi phát hiện người có các triệu chứng: đau nhức khớp, đau đầu, nôn mửa và đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính.

Khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm virus Nipah, nhân viên sân bay phải chủ động liên hệ với cơ sở y tế địa phương hoặc bộ phận kiểm dịch y tế tại sân bay để kịp thời có phương án xử lý.

Người đến từ các nước có dịch virus Nipah bùng phát như Ấn Độ, Thái Lan... cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình.

Thời gian qua, một số ca bệnh do virus Nipah được ghi nhận tại bang West Bengal (Ấn Độ). Sở Y tế TPHCM đã triển khai tăng cường giám sát y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt đối với hành khách đến từ hoặc quá cảnh qua các khu vực có ghi nhận bệnh Nipah.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin chính thống, nâng cao ý thức phòng bệnh, đồng thời không nên lo lắng quá mức, tránh tâm lý hoang mang không cần thiết.