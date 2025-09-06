Tân Thủ tướng Thái Lan tuyên bố làm việc không ngừng nghỉ

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: Reuters).

"Không có nhiều thời gian, vì vậy tôi dự định làm việc không ngừng nghỉ mỗi ngày để đảm bảo các vấn đề được giải quyết nhanh chóng", ông Anutin Charnvirakul tuyên bố hôm 5/9, sau khi trở thành tân thủ tướng Thái Lan.

Ông Anutin quyết tâm tận dụng tối đa thời gian tại nhiệm trên cương vị thủ tướng Thái Lan.

Khi được hỏi liệu ông có lường trước khối lượng công việc đặc biệt khó khăn hay không, ông Anutin khẳng định: "Đúng vậy, sẽ có rất nhiều việc phải làm. Không chỉ làm việc chăm chỉ hơn, mà còn phải đảm bảo các vấn đề còn tồn đọng được giải quyết càng sớm càng tốt”.

Ông Anutin cũng gửi lời cảm ơn đảng Nhân dân vì đã ủng hộ ông trở thành thủ tướng.

"Chắc chắn, chúng tôi sẽ hành động đúng đắn”, ông Anutin nhấn mạnh.

Về nội các của mình, ông Anutin khẳng định công tác chuẩn bị đã được thực hiện. "Đừng lo lắng, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng vì thời gian có hạn", ông nói.

Sau phiên bỏ phiếu chiều 5/9, quốc hội Thái Lan đã bầu ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, làm thủ tướng mới của đất nước.

Ông Anutin đã vượt qua ứng viên của đảng Pheu Thai là Chaikasem Nitisiri, 77 tuổi, cựu Bộ trưởng Tư pháp.

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, vốn được coi là ứng cử viên trong cuộc đua giành chức thủ tướng.

Chính trị gia 58 tuổi từng phục vụ trong chính phủ liên minh do Pheu Thai lãnh đạo sau khi lên nắm quyền năm 2023 cho đến tháng 7 vừa qua. Đảng của ông Anutin đã rút khỏi liên minh do Pheu Thai dẫn dắt sau vụ rò rỉ cuộc điện đàm dẫn đến việc bà Paetongtarn bị tòa án phế truất.

Trước đó, ông là thành viên trong chính phủ do quân đội hậu thuẫn dưới thời cựu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha.

Ông Anutin, cựu chủ tịch một trong những tập đoàn xây dựng lớn nhất Thái Lan, đã vận động mạnh mẽ cho việc hợp pháp hóa cần sa trong cuộc bầu cử năm 2023.

Ông từng là Bộ trưởng Y tế trong thời kỳ Covid-19, phụ trách các biện pháp phong tỏa, mua sắm vaccine và điều trị, đồng thời được ghi nhận công lao trong việc mở cửa trở lại Thái Lan cho khách du lịch quốc tế - động lực then chốt của nền kinh tế.

Trước cuộc bỏ phiếu hôm 5/9, đảng của ông hứa sẽ giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng để đổi lấy sự ủng hộ từ đảng Nhân dân.

Đảng Nhân dân cũng cho biết một chính phủ do ông Anutin lãnh đạo sẽ phải cam kết tổ chức trưng cầu dân ý về việc soạn thảo một bản hiến pháp mới bởi một hội đồng lập hiến được bầu. Đảng này từ lâu đã tìm cách thay đổi hiến pháp vốn được ban hành dưới thời chính quyền quân sự.

Đảng Nhân dân, khi đó còn có tên là đảng Tiến bước (Move Forward Party), đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử năm 2023 nhưng không thể lên nắm quyền khi một cuộc bỏ phiếu chung giữa Hạ viện và Thượng viện không phê chuẩn ứng cử viên thủ tướng của họ.

Với sự ủng hộ quyết định từ phe đối lập, ông Anutin đã dễ dàng vượt qua ngưỡng quá bán của Hạ viện để trở thành thủ tướng

Ông Anutin sẽ lãnh đạo một chính phủ thiểu số (không có đảng Nhân dân) và đảm nhận trọng trách chèo lái đất nước trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan đối mặt với các vấn đề như tiêu dùng yếu, tín dụng thắt chặt và nợ hộ gia đình tăng cao.