Iran ẩn ý sắp tung vũ khí mới trong cuộc chiến với Mỹ và Israel

Một tàu ngầm của Iran (Ảnh: Fars).

Chuẩn đô đốc Ali Fadavi, cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Iran sở hữu các năng lực quân sự tiên tiến, đặc biệt trong công nghệ tên lửa và hải quân, trong đó một số hệ thống vẫn chưa được triển khai trong chiến đấu.

Ông Ali Fadavi, người đồng thời là thành viên của “phòng chỉ huy chiến tranh” của quân đội Iran, đã trình bày về tình trạng hiện tại của năng lực phòng thủ và tư thế chiến lược của Iran trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Ông cho biết Iran đã phát triển một loạt hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm nhiều loại tên lửa, ngư lôi và tên lửa dưới nước. Theo lời ông, một số hệ thống trong số này có thể đạt tốc độ khoảng 100m/s, mức hiệu suất mà theo ông Mỹ vẫn chưa đạt được dù đã chi khoảng 20 tỷ USD trong 15 năm.

“Những năng lực này vẫn chưa được sử dụng”, ông nói, đồng thời cho biết chúng sẽ được triển khai trong thời gian tới nếu cần thiết.

“Chúng tôi có những tên lửa được phóng từ dưới nước và tốc độ của chúng là 100m/s. Chúng tôi có thể sử dụng chúng trong những ngày tới”, ông Fadavi nói và tuyên bố chỉ Nga và Iran sở hữu công nghệ cho loại vũ khí này.

Ông Fadavi cho rằng bản chất của cuộc xung đột mà Iran đang đối mặt với Mỹ và Israel khác biệt đáng kể so với các thập niên trước. Ông giải thích, lần đầu tiên kể từ Cách mạng Iran năm 1979, Mỹ đã trực tiếp tham gia vào đối đầu với Iran, trong khi trước đây Washington phần lớn dựa vào các lực lượng ủy nhiệm.

Bác bỏ những tuyên bố lặp đi lặp lại của các quan chức Mỹ rằng năng lực tên lửa của Iran đã bị suy yếu, ông Fadavi cho biết, chương trình tên lửa của nước này thực tế đã bước sang một giai đoạn mới về độ chính xác và sức công phá. Ông nói, Iran hiện dựa vào “tên lửa thông minh” được trang bị đầu đạn nặng hơn và các hệ thống dẫn đường có độ chính xác cao.

Theo ông Fadavi, các chỉ huy Iran đã tuyên bố những tên lửa có đầu đạn nặng dưới một tấn không còn được sử dụng trong các chiến dịch đáp trả, phản ánh một sự chuyển dịch trong chiến lược quân sự của nước này.

Ông cũng nhấn mạnh học thuyết chiến tranh bất đối xứng của Iran, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải. Theo ông Fadavi, chiến lược này đã hạn chế đáng kể khả năng hoạt động của lực lượng Mỹ tại Vịnh Ba Tư, buộc các phương tiện hải quân Mỹ phải hoạt động ở khoảng cách xa hơn so với bờ biển Iran và phụ thuộc nhiều hơn vào sức mạnh không quân.

Ông Fadavi cho biết giai đoạn cuối của chiến tranh Iran - Iraq là thời kỳ hình thành chiến lược hải quân bất đối xứng của Iran. Khi đó, lực lượng hải quân Iran chỉ có các trang bị cơ bản, như những chiếc xuồng nhỏ được trang bị rocket 107mm. Tuy nhiên ngày nay, ông khẳng định Iran đã đạt được mức độ tự chủ hơn trong việc sản xuất nhiều loại hệ thống vũ khí và công nghệ tên lửa.

Ông cũng đề cập đến những tiến bộ trong các chương trình máy bay không người lái và phòng không của Iran, cho biết các phương tiện bay không người lái hiện được sản xuất và vận hành trong mọi quân chủng của lực lượng vũ trang Iran. Mạng lưới phòng không tích hợp của nước này, do quân đội và IRGC cùng vận hành, cũng đã cải thiện khả năng đánh chặn máy bay không người lái.

Ông Fadavi cũng cho rằng sự hiện diện rộng khắp của các căn cứ quân sự Mỹ trên khắp Trung Đông khiến lực lượng Mỹ dễ bị tổn thương hơn thay vì an toàn hơn. Ông cảnh báo, các sự cố liên quan đến quân nhân Mỹ trong khu vực có thể tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới.