Tây Ban Nha kêu gọi EU lập quân đội chung

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares (Ảnh: Reuters).

Madrid kêu gọi Liên minh châu Âu tiến tới việc thành lập một quân đội chung của khối như một biện pháp răn đe, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares nói hôm 21/1.

Theo ông, trước hết khu vực này nên tập hợp các năng lực và tài sản hữu hình để tích hợp đúng mức ngành công nghiệp quốc phòng của khối, sau đó huy động một liên minh các nước sẵn sàng tham gia.

Ông Albares cho biết, mối lo ngại về việc liệu công dân châu Âu có sẵn sàng tập hợp lực lượng quân sự hay không là một “cuộc tranh luận chính đáng”, nhưng khả năng tập hợp được lực lượng đủ lớn sẽ cao hơn ở cấp độ toàn khối so với cấp độ từng quốc gia, đồng thời nhấn mạnh: “Một nỗ lực chung sẽ hiệu quả hơn so với 27 quân đội quốc gia riêng rẽ".

Những phát biểu này được đưa ra trước thềm cuộc họp khẩn cấp giữa các lãnh đạo EU dự kiến diễn ra vào cuối ngày 22/1 tại Brussels, Bỉ nhằm phối hợp phản ứng chung trước quyết tâm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mua hoặc sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch.

Một phát ngôn viên Hội đồng EU xác nhận vào tối 21/1 rằng cuộc họp vẫn sẽ diễn ra, bất chấp việc ông Trump thông báo trên mạng xã hội rằng ông và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã “hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận”.

Ông Albares nhấn mạnh rằng mục tiêu của quân đội chung EU không phải là thay thế NATO, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của liên minh xuyên Đại Tây Dương.

“Nhưng chúng ta cần chứng minh rằng châu Âu không phải là nơi sẽ để mình bị gây sức ép về mặt quân sự hay kinh tế”, ông Albares nói.

Một quan chức ngoại giao cấp cao của Madrid cho biết lập trường của ông Albares không thay đổi dù ông Trump đã dịu giọng về các cảnh báo liên quan đến Greenland sau khi trao đổi với ông Rutte, đồng thời nói thêm rằng Tây Ban Nha “vui mừng khi có một con đường đối thoại đã được mở ra trong khuôn khổ NATO, nếu con đường đó được xác nhận”.

Khái niệm tích hợp quân đội các nước thành một siêu lực lượng quân đội châu Âu lần đầu được đề xuất vào năm 1951 nhằm đối phó với Liên Xô và ngăn các mối đe dọa khác. Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị Quốc hội Pháp bác bỏ vào năm 1954.

“Ý tưởng về quốc phòng châu Âu là một phần trong nguồn gốc hình thành của EU. Thế hệ của tôi có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ này", ông Albares nói.