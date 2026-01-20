Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo EU không áp thuế đáp trả vì Greenland

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: Reuters).

“Tôi cho rằng đó sẽ là một bước đi rất thiếu khôn ngoan”, ông Bessent nói với các phóng viên bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Davos của Thụy Sĩ.

Bộ trưởng Mỹ cho biết ông Trump muốn kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này vì coi đó là một “tài sản chiến lược”, đồng thời nhấn mạnh rằng “chúng tôi sẽ không giao an ninh bán cầu của mình cho bất kỳ ai khác”.

Khi được hỏi về thông điệp của ông Trump gửi tới Thủ tướng Na Uy, trong đó dường như ông liên hệ mong muốn kiểm soát Greenland với việc không giành được Giải Nobel Hòa bình, ông Bessent nói: “Tôi không biết gì về bức thư của tổng thống gửi Na Uy.”

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng “tôi cho rằng việc cho rằng tổng thống làm điều này vì Giải Nobel là hoàn toàn vô căn cứ.”

Cuối tuần qua, ông Trump tuyên bố rằng từ ngày 1/2, Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển sẽ phải chịu mức thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa xuất sang Mỹ, cho tới khi Đan Mạch đồng ý nhượng lại Greenland.

Thông báo này đã vấp phải những phản ứng không hài lòng từ các đồng minh của Mỹ, và Phó Thủ tướng Đức Lars Klingbeil ngày 19/1 cho biết châu Âu đang chuẩn bị các biện pháp đối phó.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết ông sẽ triệu tập “một cuộc họp bất thường của Hội đồng châu Âu trong những ngày tới”. Trong tuyên bố, ông nhấn mạnh các cam kết về “đoàn kết” với Đan Mạch và Greenland cũng như “sự sẵn sàng tự vệ trước mọi hình thức gây áp lực".

Ông Costa nói rằng những cảnh báo về áp thuế “sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và không phù hợp với thỏa thuận thương mại Mỹ - Liên minh châu Âu".

Khi được hỏi thêm trong ngày 19/1 về khả năng đạt được một thỏa thuận không bao gồm việc Mỹ mua lại Greenland, ông Bessent nói: “Trước mắt, tôi sẽ tin vào những gì Tổng thống Trump nói".

"Mỹ đã có Kênh đào Panama bằng cách nào? Chúng tôi mua nó từ người Pháp. Mỹ đã có Quần đảo Virgin thuộc Mỹ bằng cách nào? Chúng tôi mua từ người Đan Mạch", ông phát biểu.

Ông Bessent đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Greenland với tư cách là nguồn cung các khoáng sản đất hiếm, yếu tố then chốt đối với nhiều công nghệ tiên tiến.

Đan Mạch và Greenland nhiều lần bác bỏ đề nghị của Mỹ về việc kiểm soát hòn đảo lớn nhất thế giới, khẳng định vùng đất này không phải để bán. Trong khi đó, châu Âu cũng bày tỏ sự ủng hộ với Đan Mạch và Greenland.

Hôm 18/1, ông Bessent cho rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland để bảo đảm ổn định toàn cầu. Phát biểu trên chương trình “Meet the Press” của NBC, ông Bessent nói rằng việc Mỹ tiếp quản Greenland là then chốt trong ván cờ địa chính trị với các đối thủ của Washington.

Bộ trưởng Mỹ cũng cho biết ông tin rằng các nhà lãnh đạo châu Âu rốt cuộc sẽ chấp nhận ý tưởng Mỹ kiểm soát Greenland. “Tôi tin rằng người châu Âu sẽ hiểu rằng điều này là tốt nhất cho Greenland, tốt nhất cho châu Âu và tốt nhất cho Mỹ”, ông nói.