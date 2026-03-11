Tàu hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz

Một tàu hàng bốc cháy (Ảnh minh họa: Marine Insight).

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh ngày 11/3 cho biết: “Con tàu đã yêu cầu hỗ trợ và thủy thủ đoàn đang sơ tán”.

Cơ quan này đồng thời nói thêm rằng con tàu nằm cách bán đảo Musandam của Oman khoảng 11 hải lý về phía bắc.

“Các tàu thuyền được khuyến cáo đi qua khu vực với sự thận trọng và báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ”, tuyên bố của Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh nêu rõ.

Trước đó, cùng ngày, một tàu container cũng báo cáo bị hư hại sau khi bị một vật thể bắn trúng ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Thuyền trưởng của con tàu container cho biết con tàu đã bị hư hại do một vật thể được cho là đạn phóng nhưng chưa xác định. Mức độ thiệt hại hiện chưa rõ, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.

Tuyến đường biển eo biển Hormuz, một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất thế giới, bình thường mỗi ngày có khoảng 100 tàu đi ra hoặc đi vào Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển này. Iran cảnh báo, bất cứ tàu thuyền nào qua eo biển không được sự cho phép của Tehran có thể bị đốt cháy.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm qua cho hay, quân đội nước này tiếp tục phá hủy nhiều tàu hải quân của Iran, trong đó có 16 tàu rải thủy lôi gần eo biển Hormuz. Iran chưa bình luận về cáo buộc rải thủy lôi ở Hormuz.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine hôm qua cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu xem xét các phương án có thể hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nếu được lệnh thực hiện. “Chúng tôi đang xem xét nhiều phương án khác nhau”, tướng Dan Caine nói.

Trong khi đó, Iran dọa tiếp tục phong tỏa tuyến đường chiến lược này cho đến khi Mỹ và Israel ngừng tấn công.

Theo ông Foad Izadi, giáo sư tại Đại học Tehran, việc đóng eo biển Hormuz, có thể là một trong những vũ khí mạnh nhất của Iran trong cuộc chiến. Ông bác bỏ lo ngại rằng việc đóng eo biển có thể làm tổn hại đến vị thế quốc tế của Iran.

Chính phủ Iran “muốn bảo đảm biên giới vẫn được giữ nguyên, và họ muốn chắc chắn các cuộc tấn công vào Iran vài tháng một lần từ phía Israel và Mỹ phải chấm dứt”, ông nói.

Ông Izadi cũng cho rằng, thiệt hại kinh tế hàng tỷ USD gây ra cho Tehran và các nước khác trong khu vực “cần phải được bồi hoàn.

Trong một diễn biến khác, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến bỏ phiếu vào cuối ngày hôm nay về một nghị quyết do Bahrain đưa ra, lên án Iran vì các cuộc tấn công nhằm vào nhiều quốc gia Ả rập trong khu vực.

Nghị quyết được đề xuất kêu gọi Iran ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Jordan, đồng thời chấm dứt việc sử dụng các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Iran đã không kích các mục tiêu ở Israel cũng như căn cứ quân sự, cơ sở ngoại giao của Mỹ ở khu vực nhằm đáp trả chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel. Cuối tuần trước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên tiếng xin lỗi và cam kết Iran sẽ không tấn công các nước láng giềng nếu lãnh thổ các quốc gia đó không bị sử dụng để tập kích Iran.