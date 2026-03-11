Hải quân Mỹ từ chối hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

Rủi ro bị tấn công ở eo biển Hormuz vẫn cao (Ảnh: AFP).

Theo các nguồn thạo tin, những ngày qua, Hải quân Mỹ đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với đại diện ngành vận tải và dầu khí. Trong các cuộc họp đó, họ cho biết hiện chưa thể cung cấp hộ tống cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Nguồn tin cho biết ngành vận tải biển gần như mỗi ngày đều đưa ra yêu cầu về việc hộ tống hải quân trong các cuộc trao đổi này. Tuy nhiên, đánh giá của Hải quân Mỹ trong cuộc họp hôm 10/3 không thay đổi và việc hộ tống chỉ có thể thực hiện khi nguy cơ tấn công giảm xuống.

Một quan chức Mỹ xác nhận quân đội Mỹ vẫn chưa hộ tống bất kỳ tàu thương mại nào đi qua eo biển.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, hôm qua cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu xem xét các phương án có thể hộ tống tàu thuyền qua eo biển nếu được lệnh thực hiện. “Chúng tôi đang xem xét nhiều phương án khác nhau”, ông Caine nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cho biết, Mỹ sẵn sàng cung cấp hộ tống hải quân bất cứ khi nào cần thiết để khôi phục hoạt động vận chuyển bình thường qua eo biển Hormuz.

“Khi thời điểm đến, Hải quân Mỹ và các đối tác của họ sẽ hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển nếu cần. Tôi hy vọng điều đó sẽ không cần thiết, nhưng nếu cần, chúng tôi sẽ hộ tống họ đi qua”, ông phát biểu trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida hôm 9/3.

Eo biển Hormuz là tuyến đường vận tải năng lượng quan trọng (Ảnh: Aljazeera).

Hoạt động vận tải qua eo biển hẹp này gần như đã đóng băng kể từ khi cuộc chiến Mỹ, Israel nhằm Iran bắt đầu hơn một tuần trước, khiến việc xuất khẩu khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới bị đình trệ và đẩy giá dầu toàn cầu tăng vọt lên mức cao chưa từng thấy kể từ năm 2022.

Mặc dù trong những ngày gần đây vẫn có một số chuyến tàu đi qua tuyến đường thủy này, phần lớn hoạt động vận tải vẫn bị đình trệ, với hàng trăm con tàu đang neo đậu chờ đợi.

Một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết eo biển đã bị đóng và Iran sẽ nổ súng vào bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua.

Công ty dầu khí Aramco của Ả rập Xê út, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, hôm qua cảnh báo thị trường dầu toàn cầu có thể phải đối mặt với “những hậu quả thảm khốc” nếu cuộc chiến với Iran tiếp tục làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Các chuyên gia và nhà phân tích an ninh hàng hải cho rằng việc bảo vệ eo biển sẽ rất khó khăn, ngay cả khi có một liên minh quốc tế tham gia, do Iran có khả năng triển khai thủy lôi hoặc máy bay không người lái tấn công giá rẻ.

“Không phải Pháp, Mỹ, một liên minh quốc tế hay bất kỳ ai có thể bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz”, ông Adel Bakawan, giám đốc Viện Nghiên cứu châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, nói.

Một nguồn tin an ninh hàng hải cho biết để bảo đảm an toàn cho eo biển, Mỹ có thể phải kiểm soát toàn bộ bờ biển rộng lớn của Iran.

“Không có đủ tàu hải quân để làm điều đó và rủi ro vẫn rất cao ngay cả khi có hộ tống. Một hoặc 2 tàu hộ tống có thể bị áp đảo bởi các cuộc tấn công theo bầy đàn bằng xuồng cao tốc hoặc máy bay không người lái của Iran”, nguồn tin nói.