Israel chỉ ra điểm khác biệt trong chiến thuật tập kích tên lửa của Iran

Một vụ tập kích của Iran (Ảnh: AFP).

Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm 10/3 rằng 50% số tên lửa đạn đạo mà Iran đã phóng vào Israel trong cuộc chiến hiện nay là đạn chùm.

Đây là sự thay đổi so với cuộc xung đột với Iran vào tháng 6/2025, khi chỉ thỉnh thoảng Iran mới sử dụng các tên lửa có đầu đạn chùm, còn phần lớn thì không.

Thông thường, các tên lửa đạn đạo của Iran mang theo 500-1.000kg thuốc nổ, đánh trúng một mục tiêu duy nhất và gây thiệt hại lớn cho mục tiêu đó cũng như khu vực xung quanh.

Tuy nhiên, đạn chùm có thể chứa hàng chục quả đạn nhỏ nặng khoảng 8kg, phân tán trên khu vực rộng tới 100km².

Mỗi vụ nổ từ bom con của đạn chùm gây thiệt hại ít hơn so với một cú đánh trực tiếp từ đầu đạn tên lửa đạn đạo thông thường. Nhưng mặt khác, mỗi vụ nổ vẫn có thể gây nguy hiểm, có khả năng xuyên qua nhiều tầng của một tòa nhà. Nếu tên lửa mang đạn chùm bị vỡ trước khi bị đánh chặn, nó có thể tạo ra nhiều điểm rơi nguy hiểm trên diện rộng.

Iran khai hỏa tên lửa mang đạn chùm, phóng "mưa hỏa lực" xuống Israel (Video: TOI).

Trong khi đó, IDF cũng phải đối mặt với ý kiến cho rằng họ thường xuyên kích hoạt các cảnh báo tên lửa không cần thiết, khiến hàng triệu người Israel phải vào hầm trú ẩn hoặc phòng an toàn, dù đôi khi Iran chỉ phóng một tên lửa duy nhất, khó có khả năng đe dọa nhiều khu vực cùng lúc.

Trước những ý kiến này, IDF giải thích rằng hệ thống “polygon”, thuật toán xác định các thành phố cần cảnh báo dựa trên quỹ đạo ước tính của tên lửa đạn đạo sau khi được phóng từ Iran, luôn ưu tiên bảo vệ tính mạng con người, ngay cả khi điều đó gây bất tiện cho sinh hoạt hàng ngày.

Tuy vậy, IDF cho biết khi có thể, họ vẫn loại trừ những khu vực có khả năng bị tấn công rất thấp khỏi danh sách nhận cảnh báo.

Mỗi lần phóng tên lửa cũng đi kèm với việc đánh giá loại đầu đạn và khối lượng thuốc nổ mà tên lửa mang theo.

Trong một diễn biến khác, IDF cho biết hai tên lửa của lực lượng Hezbollah đã rơi xuống khu vực miền trung Israel do một sự cố kỹ thuật bất thường khiến các tên lửa đánh chặn không trúng mục tiêu, đồng thời không có còi báo động nào được kích hoạt.

Một quả tên lửa rơi xuống Ramle, quả còn lại rơi vào khu đất trống thuộc Hội đồng khu vực Mateh Yehuda, khiến một số dân thường bị thương nhẹ.

Dù xảy ra sự cố này, phần lớn các tên lửa vẫn bị hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel đánh chặn thành công. IDF cũng khẳng định sự cố kỹ thuật không phải do công nghệ mới của Iran, mà các tên lửa được sử dụng đều là loại vũ khí mà quân đội Israel đã quen thuộc.

Sau khi điều tra vụ việc, IDF cho biết “các điều chỉnh đã được triển khai nhằm tăng cường khả năng đánh chặn đối với những mối đe dọa tương tự ở khu vực phía bắc".

Trong khi đó, sau 11 ngày xung đột nổ ra với Iran, Cơ quan Thuế Israel đã nhận 9.115 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do tên lửa, trong đó gồm 6.586 đơn liên quan đến thiệt hại nhà cửa, 1.044 đơn về thiệt hại tài sản và thiết bị, và 1.485 đơn về thiệt hại phương tiện.

Dữ liệu cho thấy so với cuộc giao tranh năm ngoái, Iran hiện phóng ít tên lửa hơn, nhưng lại tập trung tấn công vào miền trung Israel. Theo Viện nghiên cứu an ninh quốc gia, trong tháng 6 năm ngoái Iran đã phóng khoảng 1.600 tên lửa và UAV, trong khi trong đợt chiến sự hiện nay con số này chưa tới 600.