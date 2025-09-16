Ukraine sắp tung robot chiến binh "biến hình" ra tiền tuyến

Nguyên mẫu robot quân sự Bufalo của Ukraine (Ảnh: Mezha).

Trong bối cảnh máy bay không người lái trở nên phổ biến trong chiến sự Nga - Ukraine, các robot quân sự hoạt động trên mặt đất cũng ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong thực chiến.

Với đủ chủng loại từ chạy điện cỡ nhẹ đến các mẫu diesel hạng nặng, chúng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ từ tấn công, rà phá bom mìn, vận chuyển tiếp tế, cứu hộ, cứu nạn đến nhiều công tác kỹ thuật phức tạp khác.

Bufalo thuộc nhóm phương tiện hạng nặng. Khác với nhiều mẫu robot trước đây, nó được thiết kế để di chuyển đường dài và có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi bị trúng đạn.

Điểm mạnh lớn nhất của Bufalo là động cơ diesel kết hợp bình nhiên liệu có thể tùy chỉnh theo từng nhiệm vụ, cho phép phương tiện hoạt động liên tục trong quãng đường 100-200km mà không cần thay pin. Đây là lợi thế rõ rệt so với các dòng robot chạy điện, vốn khó đáp ứng được yêu cầu của những trận chiến kéo dài.

Không chỉ hoạt động bền bỉ, Bufalo còn được thiết kế để chịu đựng điều kiện chiến đấu khắc nghiệt. Khung gầm bọc thép châu Âu giúp nó chống chịu tốt hỏa lực bộ binh và giảm thiểu thiệt hại khi pháo 152mm nổ ở khoảng cách trên 100m. Thậm chí, sau khi bị tổn hại, các bánh xe vẫn có thể tiếp tục vận hành, đảm bảo phương tiện không bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Hệ thống liên lạc của Bufalo cũng được chú trọng. Xe sử dụng Starlink kết hợp GPS hoặc sóng vô tuyến, đi kèm ăng-ten CRPA để chống nhiễu. Trong trường hợp Starlink bị gián đoạn hoặc vô hiệu hóa, UAV mang bộ rơ-le được tích hợp có thể ngay lập tức tiếp sóng, duy trì kết nối cho nhiệm vụ.

Với trọng lượng khoảng 4 tấn, tốc độ tối đa 20km/h và khả năng di chuyển sát mặt đất, Bufalo vừa có thể đảm bảo tính cơ động, vừa giữ được yếu tố bí mật trong thực chiến.

Đồng thời, động cơ mạnh mẽ cũng cho phép nó vận chuyển hàng tiếp tế hoặc giải cứu các phương tiện bị mắc kẹt, góp phần tối ưu thời gian thực hiện nhiệm vụ và hạn chế rủi ro cho các binh sĩ trên chiến trường.

Bufalo còn được trang bị hệ thống camera hiện đại, giúp phát hiện chướng ngại vật trong phạm vi 15m, qua đó tự động đề xuất lộ trình an toàn và dừng lại khi cần thiết.

Dù có AI hỗ trợ điều hướng, song mọi quyết định then chốt vẫn do con người nắm quyền. “Robot có thể khóa mục tiêu và bám theo, nhưng tuyệt đối không được phép tự ý ra quyết định tấn công. Tôi sẽ không bao giờ để nó thay con người làm việc đó”, Giám đốc dự án Vladyslav khẳng định.

Dự án Bufalo chính thức khởi động hồi tháng 1. Chỉ sau vài tháng, nhóm nghiên cứu đã chế tạo và thử nghiệm thành công phiên bản chuyên dụng cho rà phá bom mìn, bao gồm thân xe, hệ thống thủy lực, đầu nghiền, bảng điều khiển và rơ-moóc kéo.

Theo nhà phát triển, khoảng 70% linh kiện của Bufalo được sản xuất ngay tại Ukraine, chủ yếu là thiết bị điện tử và quang học nội địa, phần còn lại được nhập khẩu từ các nhà cung cấp châu Âu.

Bufalo được thiết kế theo kiến trúc mô-đun, cho phép nhanh chóng tháo lắp các bộ phận để robot "biến hình" dễ dàng nhằm thích ứng với đa dạng nhiệm vụ. Nhóm phát triển hiện đang thử nghiệm thêm các mô-đun vũ khí và công cụ công binh từ xa để lắp vào robot.

Hiện nay, hệ thống gây nhiễu vô tuyến 11 kênh đã vượt qua thử nghiệm và sẵn sàng tích hợp lên nền tảng.

“Chúng tôi hướng tới một nền tảng đơn giản, nơi mỗi bộ phận đều có thể tháo ra rồi thay thế bằng bộ phận khác”, ông Vladyslav cho biết thêm.

Về lộ trình, nhóm sẽ tổ chức một buổi giới thiệu chính thức trước khi tiến hành chuẩn hóa kỹ thuật và đưa vào sản xuất. Công suất ban đầu dự kiến khoảng 10 chiếc mỗi tháng, với kế hoạch sẵn sàng tăng thêm quy mô sản xuất theo nhu cầu. Giá thành của phương tiện hiện chưa được công bố.

Tố Uyên