Rộ tin Mỹ chuyển khí tài từ Hàn Quốc đến Trung Đông

Các tổ hợp THAAD trong căn cứ của Mỹ ở Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap).

Các nguồn tin truyền thông cuối tuần qua cho biết, một số máy bay vận tải quân sự của Mỹ được phát hiện hạ cánh và cất cánh từ một căn cứ không quân Mỹ tại Hàn Quốc trong tuần qua. Thông tin này làm dấy lên suy đoán rằng lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc có thể đang triển khai một số khí tài như hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tới Trung Đông trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại khu vực này.

Theo trang theo dõi chuyến bay thời gian thực Flightradar24, các máy bay vận tải C-5 và C-17 của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Osan ở phía nam Seoul vào cuối tháng trước và cất cánh trong khoảng từ ngày 4/3 đến ngày 7/3.

Ít nhất 2 máy bay C-5 đã tới căn cứ không quân này vào cuối tháng 2 và được ghi nhận rời đi vào ngày 28/2 và ngày 2/3, trong khi các máy bay C-17 cất cánh từ 4/3 đến ngày 7/3, với 6 chiếc được xác nhận bay tới Anchorage, thuộc bang Alaska của Mỹ.

Diễn biến này đã làm dấy lên suy đoán rằng lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc có thể đang di chuyển các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot.

Tháng 6 năm ngoái, ít nhất 2 khẩu đội Patriot đã được triển khai tới Trung Đông khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Tehran, trước khi chúng được đưa trở lại Hàn Quốc vào tháng 10.

Trong diễn biến mới nhất, hãng tin Washington Post dẫn lời 2 quan chức giấu tên của Mỹ cho hay, Mỹ đã chuyển một số thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD từ Hàn Quốc tới Trung Đông.

Các khẩu đội THAAD có khả năng đánh chặn và phá hủy tên lửa đối phương ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay. THAAD vốn được triển khai tại Hàn Quốc nhằm đối phó tốt hơn với các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

Truyền thông địa phương đưa tin một số khẩu đội tên lửa đã được chuyển khỏi căn cứ không quân Osan và có khả năng được tái triển khai tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, dù nhà chức trách Hàn Quốc chưa xác nhận các thông tin này.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói: “Có vẻ như gần đây đang có tranh cãi về việc lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chuyển một số vũ khí, như các khẩu đội pháo và vũ khí phòng không, ra khỏi đất nước chúng tôi”.

Ông Lee đồng thời lưu ý rằng dù Seoul đã bày tỏ sự phản đối nhưng họ không ở vị thế có thể đưa ra yêu cầu. Ông cũng khẳng định việc rút một số vũ khí của Mỹ khỏi Hàn Quốc “không cản trở chiến lược răn đe” của Seoul.

Hàn Quốc là nơi đồn trú của lực lượng quân sự Mỹ quy mô lớn trong khuôn khổ phòng thủ chung, với khoảng 28.500 binh sĩ cùng các hệ thống phòng không, bao gồm các tên lửa đánh chặn Patriot.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho-hyun ngày 6/3 cho biết quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận về khả năng tái triển khai một số hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ đang đặt tại Hàn Quốc để sử dụng trong cuộc xung đột ở Trung Đông.