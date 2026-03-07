3 ngày Trung Đông dùng tên lửa Patriot nhiều hơn Ukraine trong 4 tháng

Một tổ hợp phòng không Patriot (Ảnh: AFP).

Andrius Kubilius, Ủy viên châu Âu phụ trách Quốc phòng và Không gian, cho biết khoảng 800 tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất đã được sử dụng chỉ trong 3 ngày tại Trung Đông, nhiều hơn so với khoảng 700 tên lửa mà Ukraine sử dụng trong suốt 4 tháng mùa đông.

Ông Kubilius cho rằng áp lực với chuỗi cung ứng vũ khí toàn cầu liên quan đến chiến dịch quân sự của Mỹ ở Trung Đông cho thấy việc châu Âu nhanh chóng mở rộng sản xuất tên lửa là “thực sự mang tính sống còn”, để đáp ứng nhu cầu của chính mình và của Ukraine.

Ông thừa nhận nhu cầu trên chiến trường của Ukraine, đặc biệt là tên lửa đánh chặn, vượt xa năng lực sản xuất hiện tại của phương Tây.

Theo ông Kubilius, Ukraine đã phải đối mặt với gần 2.000 cuộc tấn công bằng tên lửa trong năm 2025, trong đó Nga đã phóng khoảng 900 tên lửa đạn đạo.

Những loại vũ khí này khó đánh chặn hơn nhiều và đòi hỏi các hệ thống phòng không tiên tiến như hệ thống tên lửa Patriot. Ông Kubilius cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine cần đến 700 tên lửa đánh chặn Patriot chỉ trong vòng 4 tháng.

Tuy nhiên, Lockheed Martin, một công ty quốc phòng của Mỹ, chỉ sản xuất 600 tên lửa PAC-3 cho Patriot trong năm 2025.

“Người Mỹ sẽ không thể cung cấp đủ số tên lửa đó cho các nước Vùng Vịnh, cho quân đội của họ, và cả cho Ukraine", ông nói.

Ông Kubilius gọi tình hình này là rất nghiêm trọng và cho rằng sản xuất tên lửa phải được mở rộng “một cách rất khẩn cấp và rất nhanh chóng”.

Trước đó, bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của EU về Đối ngoại và Chính sách An ninh, cho biết vũ khí và năng lực phòng thủ, bao gồm các hệ thống phòng không cần cho Kiev, đang được chuyển hướng sang Trung Đông.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng tình hình ở Trung Đông cho đến nay chưa ảnh hưởng đến việc Mỹ chuyển giao vũ khí cho Ukraine theo chương trình Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), đặc biệt là tên lửa cho các hệ thống phòng không.

Tuy nhiên, bà Kallas cảnh báo cuộc khủng hoảng ở Trung Đông có thể làm suy yếu khả năng của Ukraine trong việc chống lại Nga.

Theo bà, cuộc xung đột ở Iran đã có “tác động rõ ràng đến cuộc chiến ở Ukraine”, cụ thể là làm cạn kiệt các kho dự trữ toàn cầu về năng lực phòng không, chẳng hạn như các hệ thống đánh chặn UAV.

Bà Kallas cũng cảnh báo rằng giá dầu tăng do chiến sự ở Trung Đông có thể mang lại lợi ích cho Moscow. “Khi giá dầu tăng, điều đó thực sự giúp Nga có thêm nguồn tài trợ cho cuộc chiến”, bà nói. Giá dầu toàn cầu đã tăng mạnh sau các cuộc tấn công do Washington dẫn đầu nhằm vào Tehran.

Ngày 3/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ukraine đang thiếu tên lửa PAC-3 cho các hệ thống phòng không Patriot, vì vậy Kiev sẵn sàng trao đổi một phần UAV đánh chặn của mình để lấy loại tên lửa nói trên với các nước Trung Đông.

Tình trạng thiếu tên lửa phòng không từng khiến một số hệ thống phòng không của Ukraine có thời điểm rơi vào trạng thái “trống trơn”, bao gồm cả đầu tháng 2, khiến Kiev báo động.