Quốc gia NATO nói chiến lược của phương Tây ở Ukraine "thất bại"

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: EPA).

Trong bài trả lời phỏng vấn ngày 29/7 với đài phát thanh Kossuth, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định: "Chiến lược quân sự của phương Tây không hiệu quả, nó đã thất bại".

Ông cho rằng, hòa bình ở Ukraine chỉ có thể đạt được thông qua việc Mỹ và Nga đối thoại với nhau.

Ông Orban nhận định ý tưởng về việc quân đội Ukraine có thể đánh thắng Nga với vũ khí phương Tây là không thực tế. Theo quan điểm của ông, các lệnh trừng phạt EU áp lên Nga vì mở chiến dịch quân sự ở Ukraine lẽ ra phải khiến Nga bất ổn, nhưng lại không hiệu quả. Ông cho rằng, cả thế giới không thống nhất quan điểm chống lại Nga.

Theo Thủ tướng Hungary, trong tình hình này, cần phải xây dựng một hệ thống an ninh châu Âu mới. "Bạn không thể dập lửa bằng súng phun lửa. Mỹ có vai trò then chốt ở đây. Đây được gọi là cuộc chiến ủy nhiệm. Phương Tây tham gia một nửa vào cuộc chiến. Một hệ thống an ninh mới của châu Âu phải được lập ra, và vì chúng tôi (Liên minh châu Âu) không có quân đội chung, chúng tôi một lần nữa phải mong đợi sự ổn định của châu Âu từ một thỏa thuận giữa Nga và Mỹ", ông bổ sung.

Hungary dù là thành viên của EU và NATO nhưng đã tuyên bố không cấp vũ khí cho Ukraine đối phó Nga. Quốc gia này cũng phản đối một số lệnh cấm vận năng lượng Nga vì sự phụ thuộc quá lớn vào dầu mỏ và khí đốt của Moscow. Ông khẳng định, Hungary sẽ có chính sách năng lượng riêng để phù hợp với lợi ích của người dân nước này.