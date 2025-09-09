Mỹ trừng phạt các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á

Những đối tượng hoạt động tại một trung tâm lừa đảo và nạn nhân của họ sau cuộc truy quét ở thị trấn Myawaddy, Myanmar hồi tháng 2 (Ảnh: AFP).

Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/9 công bố biện pháp trừng phạt nhắm vào 9 thực thể ở Myanmar cùng 10 thực thể ở Campuchia, những nơi mà Mỹ cáo buộc đã ép nạn nhân thực hiện các trò lừa đảo đầu tư tiền ảo với những người lạ khác.

"Bộ Tài chính sẽ sử dụng mọi công cụ để chống tội phạm tài chính có tổ chức và bảo vệ người Mỹ trước những thiệt hại nghiêm trọng mà các trò lừa đảo này gây ra", ông John Hurley, Thứ trưởng phụ trách khủng bố và tình báo tài chính của Bộ Tài chính Mỹ, cho biết trong thông cáo.

Bộ Tài chính Mỹ cho hay, người dân Mỹ đã mất hơn 10 tỷ USD vì các trò lừa đảo xuất phát từ Đông Nam Á trong năm 2024.

Động thái này là bước mới nhất trong loạt hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm nhắm vào hiện tượng mà họ gọi là sự gia tăng của các vụ lừa đảo mạng quy mô lớn ở Đông Nam Á.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, nhiều người tìm việc bị dụ dỗ vào các “trại lao động” bằng những lời hứa không có thật, rồi bị đe dọa bằng bạo lực để buộc tham gia các chiến dịch lừa đảo trực tuyến.

Các hoạt động này đã thu hút sự chú ý ngày càng lớn trong những tháng gần đây sau hàng loạt chiến dịch truy quét mạnh tay của chính quyền các nước trong khu vực Đông Nam Á, với hàng nghìn đối tượng bị bắt giữ.

Dù phương thức lừa đảo có thể khác nhau, các cơ sở này đều có một mục tiêu chung: Dùng mọi cách để lấy tiền của nạn nhân.

Cách tiếp cận ban đầu có thể qua tin nhắn văn bản, tin nhắn trực tiếp và cuộc gọi nhưng sau đó nhanh chóng leo thang, khi nạn nhân bị dụ dỗ chia sẻ quyền truy cập từ xa vào thiết bị điện tử và cài đặt phần mềm.

Một hình thức khác là nhằm thuyết phục nạn nhân đầu tư vào tiền ảo hoặc các khoản đầu tư gian lận khác, khiến số tiền chiếm đoạt được càng lớn, đồng thời gây thiệt hại nặng nề hơn.