Cơ chế diệt mầm bệnh đặc biệt trên vaccine ung thư Nga

Việc Nga nghiên cứu vaccine ung thư được cá nhân hóa mở ra hy vọng về một cách điều trị mới cho căn bệnh này (Ảnh minh họa: India Today).

Cuối tuần qua, bà Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y sinh Liên bang (FMBA) thông báo vaccine ung thư mới do nước này phát triển đã cho thấy hiệu quả cao trong các thử nghiệm tiền lâm sàng và "đã sẵn sàng để sử dụng". Loại thuốc này đang chờ Bộ Y tế Nga phê duyệt.

Vaccine đã cho kết quả tốt trong 3 năm thử nghiệm tiền lâm sàng, bà Skvortsova tuyên bố. Bà cho biết, các thử nghiệm cho thấy vaccine an toàn khi sử dụng lặp lại, có thể làm giảm kích thước và làm chậm sự phát triển của khối u.

Bà cho biết thêm rằng trong một số loại ung thư, hiệu quả đạt tới 60-80% và vaccine cũng giúp tỷ lệ sống sót tăng lên. Đợt triển khai ban đầu được lên kế hoạch cho ung thư đại trực tràng, sau đó sẽ đến u nguyên bào thần kinh đệm và u ác tính hắc tố.

Theo nhà phát triển, Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh Gamaleya, loại thuốc này là một vaccine dựa trên công nghệ mRNA.

Không giống như các liệu pháp truyền thống như hóa trị hay xạ trị thường tấn công mọi tế bào trong cơ thể để loại bỏ mầm bệnh, vaccine ung thư mới sử dụng trí tuệ nhân tạo để “huấn luyện” hệ miễn dịch của bệnh nhân nhận diện và tấn công các tế bào gây bệnh.

Viện Gamaleya cũng chính là nơi phát triển vaccine Covid-19 Sputnik-V của Nga và hiện cũng nghiên cứu một loại vaccine HIV cũng dựa trên công nghệ mRNA.

Công nghệ mRNA từng được một số nước được sử dụng để chế tạo vaccine chống Covid-19. Ngoài ra, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp vaccine có thể tùy chỉnh theo thể trạng của từng bệnh nhân, yếu tố có thể làm gia tăng hiệu quả.

Về cơ bản, cơ chế của vaccine chính là “huấn luyện” hệ miễn dịch nhận diện các dấu ấn khối u, giúp phân biệt tế bào ác tính với tế bào khỏe mạnh và tấn công chúng.

Cơ chế này cũng khác với vaccine theo công nghệ truyền thống trong nhiều năm qua, vốn thường sử dụng virus đã bị làm suy yếu để đưa vào cơ thể nhằm kích hoạt phản ứng miễn dịch.

Nếu thành công, vaccine ung thư của Nga được kỳ vọng sẽ tạo những sự thay đổi trong việc điều trị ung thư. Thay vì mô hình “một phương pháp áp dụng cho mọi ca bệnh” như hóa trị hay xạ trị, vaccine mới có tính cá nhân hóa cao hơn.

Vaccine cá nhân hóa được kỳ vọng sẽ không chỉ giúp tiêu diệt khối u, mà còn giúp kiểm soát ung thư như bệnh mạn tính, giúp bệnh nhân duy trì chất lượng sống lâu dài mà không cần hóa trị hoặc xạ trị liên tục.

Trước đó, ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Gamaleya, cho biết rằng nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quá trình từ phân tích khối u đến tạo ra vaccine riêng biệt, có thể hoàn tất chỉ trong khoảng 1 tuần.

Tuy nhiên, vaccine ung thư mới chỉ trải qua giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng với mục tiêu đánh giá độ an toàn, độc tính, dược động học, dược lực học và hiệu quả tiềm năng của ứng viên vaccine.

Vì vậy, nó sẽ còn cần trải qua nhiều quy trình thử nghiệm chặt chẽ khác để các nhà khoa học có thể nghiên cứu nhiều yếu tố liên quan của vaccine, nhằm đảm bảo hiệu quả và độ an toàn cao.