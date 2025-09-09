Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Pháp François Bayrou bị phế truất (Ảnh: Reuters).

AFP đưa tin, các nghị sĩ quốc hội Pháp ngày 8/9 đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng François Bayrou. Tổng cộng có 364 nghị sĩ bỏ phiếu chống lại ông Bayrou và 194 nghị sĩ ủng hộ ông. Con số 364 phiếu chống vượt xa ngưỡng 280 phiếu cần thiết để lật đổ chính phủ.

Chính ông Bayrou đã kêu gọi tiến hành cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của quốc hội cho chiến lược giảm thâm hụt ngân sách, vốn hiện gần gấp đôi mức trần 3% của Liên minh châu Âu, và bắt đầu xử lý khoản nợ công tương đương 114% GDP.

Ông mong muốn quốc hội thông qua kế hoạch tiết kiệm 44 tỷ euro (51 tỷ USD) vốn gây nhiều tranh cãi, trong đó có việc hủy bỏ 2 ngày nghỉ lễ và đóng băng chi tiêu chính phủ.

Với kết quả bỏ phiếu, ông Bayrou buộc phải từ chức sau chưa đầy 9 tháng tại vị, nối gót người tiền nhiệm Michel Barnier, người đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi tháng 12 năm ngoái.

“Các ông có thể lật đổ chính phủ, nhưng không thể xóa bỏ thực tế. Thực tế sẽ vẫn khắc nghiệt: chi tiêu sẽ tiếp tục gia tăng, và gánh nặng nợ công, vốn đã không thể chịu đựng nổi, sẽ ngày càng nặng nề và tốn kém hơn”, ông Bayrou nói trước các nghị sĩ hôm 8/9.

Ông Bayrou dự kiến đệ đơn từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron vào sáng 9/9. Tổng thống Macron sẽ chỉ định một thủ tướng mới trong vài ngày tới.

Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Sebastien Lecornu và Bộ trưởng Tư pháp Gerald Darmanin được cho là những ứng viên hàng đầu.

Vấn đề đối với ông Macron là sau 3 đời thủ tướng trung dung thất bại, các đảng đối lập không còn sẵn sàng cho thêm cơ hội nào nữa. Phe cực hữu và cực tả đều tuyên bố sẽ ngay lập tức kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu một thủ tướng trung dung khác được bổ nhiệm.

Với Thủ tướng Pháp tiếp theo, cuộc chiến ngân sách cũng sẽ không kém phần khốc liệt. Phe Xã hội chủ trương đánh thuế người giàu và đảo ngược chính sách cắt giảm thuế cho doanh nghiệp của ông Macron, điều mà đảng Cộng hòa coi là lằn ranh đỏ. Kết quả là tình trạng tài khóa của Pháp khó có thể được giải quyết sớm.

Các nhà đầu tư tỏ ra lo lắng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp đã tăng cao hơn cả Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp, những quốc gia từng là tâm điểm của khủng hoảng nợ khu vực đồng euro.

Một cuộc khảo sát của Elabe cho thấy, trong trường hợp có một cuộc bầu cử quốc hội trước hạn khác, đảng Mặt trận Quốc gia sẽ dẫn đầu, phe cánh tả về thứ hai và khối trung dung của ông Macron bị tụt lại xa.