Nga chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov (Ảnh: Tass).

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 26/10, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Nga là "bước đi không thân thiện" làm tổn hại đến triển vọng khôi phục quan hệ song phương.

"Những động thái được thực hiện hồi đầu tuần rõ ràng là không thân thiện. Chúng thực sự gây tổn hại đến triển vọng khôi phục quan hệ của chúng tôi", ông Peskov cho biết.

"Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng tôi nên từ bỏ những triển vọng đầy tham vọng đó. Chúng tôi phải kiên trì với những gì có lợi cho mình", ông nói thêm.

Theo ông Peskov, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đã làm phức tạp thêm việc khôi phục quan hệ Nga - Mỹ, nhưng không nên coi đó là lý do để từ bỏ mối quan hệ này.

"Bất chấp những quan điểm khác nhau từ phía Tổng thống Mỹ, chúng tôi vẫn cần tập trung vào lợi ích của mình. Lợi ích của chúng tôi là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia, bao gồm cả Mỹ", ông Peskov nhấn mạnh.

Cùng ngày, trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cũng cho rằng "chỉ có các cuộc đối thoại mang tính xây dựng và tôn trọng giữa Nga và Mỹ mới có thể mang lại kết quả". Ông Dmitriev đã có chuyến thăm Mỹ vào tuần trước để hội đàm với các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump.

"Bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây sức ép lên Nga đều vô nghĩa", ông Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, tuyên bố.

Theo ông Dmitriev, nền kinh tế Nga đang "trong tình trạng tốt", bằng chứng là mức tăng trưởng 4% vào năm ngoái.

Trước đó, ông Dmitriev đã cảnh báo chính quyền Tổng thống Trump không nên đi theo vết xe đổ của cựu Tổng thống Joe Biden bằng cách theo đuổi các chiến lược đối đầu với Moscow, vốn không mang lại kết quả.

Vào ngày 22/10, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, Rosneft và Lukoil, cùng 34 công ty con của các tập đoàn này, vào danh sách trừng phạt. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Washington dự đoán ​​các biện pháp hạn chế này sẽ gây áp lực đáng kể lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến tình hình kinh tế của Nga, nhưng sẽ gây tổn hại đến quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 26/10 cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ.

"Sau khi chúng tôi trao đổi với (Ngoại trưởng Mỹ) Marco Rubio về việc theo dõi kết quả của cuộc họp ở Alaska, ông ấy không đề cập đến bất kỳ cuộc họp hay cuộc đối thoại mới nào. Tôi cũng không nêu vấn đề này, bởi vì toàn bộ sáng kiến ​​này xuất phát từ phía Mỹ. Và chúng tôi sẽ sẵn sàng hành động khi Mỹ cảm thấy thoải mái", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại cuộc điện đàm gần đây nhất của ông với người đồng cấp Mỹ diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Mỹ vào ngày 16/10.

"Chúng tôi đã có cuộc trao đổi rất cụ thể, trong đó tôi tái khẳng định việc chúng tôi tuân thủ hoàn toàn những gì đã được thảo luận ở Alaska và những thỏa thuận rõ ràng mà các tổng thống đã đạt được vào thời điểm đó", ông Lavrov giải thích.

Sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào tháng 8, Tổng thống Nga và Mỹ đã có cuộc điện đàm vào giữa tháng 10. Sau đó, Tổng thống Trump thông báo hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp nhau sớm tại Budapest, Hungary. Tuy nhiên, cuộc gặp này đã tạm hoãn.

Ngoại trưởng Nga cho biết triển vọng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Budapest sẽ phụ thuộc vào phía Mỹ, nước đã đưa ra sáng kiến ​​này.

"Tổng thống Trump đã đề nghị Tổng thống Putin gặp nhau tại Budapest. Tổng thống Putin đã đồng ý, chúng ta hãy bắt tay vào công tác chuẩn bị. Vậy là sáng kiến ​​đã có và chúng tôi là những người lịch sự. Khi được mời, chúng tôi sẽ đồng ý, chúng tôi sẽ thống nhất về cách thức, địa điểm và thời gian. Nhưng lời mời này bị hủy bỏ, như Tổng thống Trump đã phát biểu tại Nhà Trắng. Sau đó, họ nói rằng “hủy bỏ” có nghĩa là “hoãn lại”. Điều đó tùy thuộc vào những người đã khởi xướng sáng kiến này", ông tuyên bố.