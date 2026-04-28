Quan chức EU gợi ý lập liên minh phòng thủ châu Âu có Ukraine tham gia

Ủy viên châu Âu phụ trách Quốc phòng và Không gian Andrius Kubilius (Ảnh: AFP).

Một liên minh phòng thủ châu Âu có thể tích hợp năng lực quốc phòng của các quốc gia thành viên EU, cũng như Ukraine, Anh và Na Uy, theo Ủy viên châu Âu phụ trách Quốc phòng và Không gian Andrius Kubilius.

“Về mặt chính trị, NATO không khả dụng đối với Ukraine. Việc gia nhập EU vẫn còn phức tạp”, ông Kubilius nói.

Theo ông, công cụ hiệu quả nhất đối với Ukraine trong những năm tới có thể là tìm kiếm một cơ chế mới, tập trung cụ thể vào việc tích hợp các năng lực quốc phòng châu Âu.

“Liệu một Liên minh Phòng thủ châu Âu có thể là giải pháp để tích hợp Ukraine, Anh và Na Uy với năng lực quốc phòng của Liên minh châu Âu?”, ông nói.

Ông cho biết sự tích hợp như vậy có thể mang lại cho Ukraine các bảo đảm an ninh đáng tin cậy sau khi đạt được một nền hòa bình công bằng, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho quá trình phục hồi hiệu quả của nước này.

Ông Kubilius cũng nhấn mạnh rằng việc Ukraine đồng thời gia nhập thị trường chung và liên minh phòng thủ châu Âu trong tương lai gần sẽ trở thành một yếu tố trong chính sách chiến lược của châu Âu đối với Ukraine.

Bất chấp nhiều trở ngại, sự phối hợp giữa Ukraine với NATO và các cấu trúc quốc phòng của EU gần đây đã gia tăng đáng kể.

Theo đó, Ukraine sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các bên đang phối hợp về hình thức tham gia và thành phần phái đoàn Ukraine.

Gần đây, đại diện NATO cũng bày tỏ sự ấn tượng với các robot chiến đấu của Ukraine, nhấn mạnh khả năng thích ứng nhanh chóng với điều kiện chiến trường thay đổi.

Trong bối cảnh những thay đổi này, Liên minh châu Âu đã bắt đầu xây dựng kế hoạch phòng thủ tập thể riêng, nhằm tăng cường tính tự chủ của châu Âu.

Để thử nghiệm các cơ chế này, Brussels đã lên kế hoạch cho các cuộc tập trận quy mô lớn, được xem là phép thử đối với khả năng hành động của EU trong trường hợp xảy ra xung đột mà không có sự tham gia trực tiếp của nguồn lực từ Mỹ.