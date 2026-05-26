Nga xóa nợ cho tân binh tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh xóa nợ cho các tân binh tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine và gia đình họ, Điện Kremlin cho biết tối 25/5. Đây là biện pháp hỗ trợ mới nhất mà Moscow sử dụng nhằm tăng cường lực lượng quân đội trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 năm.

Theo sắc lệnh được đăng tải trên trang web Điện Kremlin, những người ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga từ ngày 1/5 và hoặc vợ hoặc chồng của họ sẽ được miễn các khoản nợ lên tới 10 triệu rouble (khoảng 127.000 USD) nếu các yêu cầu pháp lý đòi thu hồi khoản nợ đó đã có hiệu lực trước thời điểm này.

Điện Kremlin cho biết hợp đồng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt phải có thời hạn ít nhất một năm. Theo cơ sở dữ liệu bất động sản Cian, số tiền được xóa nợ tương đương giá của một căn hộ studio rộng 35m² tại Moscow.

Đạo luật này bổ sung vào hàng loạt biện pháp hỗ trợ dành cho binh sĩ Nga tham chiến, từ các khoản trợ cấp lớn cho tới ưu tiên tuyển sinh đại học, trong bối cảnh Điện Kremlin đang tăng cường quân số khi các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt vẫn chưa đạt được kết quả đáng kể.

Hai bên đều cáo buộc đối phương đang tìm cách leo thang xung đột, trong khi Ukraine dự kiến điều thêm lực lượng tăng viện tới các khu vực phía bắc nhằm đối phó điều mà Kiev cáo buộc là kế hoạch mở cuộc tấn công mới của Nga. Moscow chưa bình luận về thông tin này.

Cũng trong ngày 25/5, ông Putin ký thêm sắc lệnh gia hạn vô thời hạn quyền thuê đất nhà nước đối với những người tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine, theo Điện Kremlin.