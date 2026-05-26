Đoàn xe quân sự Nga bị Ukraine phá hủy (Ảnh minh họa: Kommersant).

Nga phản ứng cứng rắn, chiến tranh tổng lực đã bắt đầu?

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn sử dụng hàng trăm UAV, hàng chục tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo siêu vượt tâm tầm trung Oreshnik. Đêm 24, rạng sáng 25/5, 262 UAV Nga đã nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, trong khi Kiev đáp trả bằng 340 UAV vào bên trong lãnh thổ đối phương.

Hai cuộc tập kích sử dụng siêu tên lửa Oreshnik đã được Nga thực hiện, cuộc thứ nhất nhằm vào Bila Tserkva, cuộc thứ hai nhằm vào một mục tiêu không xác định trong khu vực tam giác Kharkov - Belgorod, có khả năng là một trung tâm chỉ huy chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công đẫm máu bằng UAV của Ukraine vào Starobilsk khiến 21 học sinh thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Thủ đô Ukraine rực lửa khi Nga ra đòn trả đũa khốc liệt, tập kích ồ ạt bằng hàng trăm tên lửa và UAV, bao gồm cả vũ khí siêu vượt âm Oreshnik (Video: Telegram).

Đồng thời, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn thành công "âm mưu khủng bố" tại cảng Ust-Luga. Một quả mìn từ tính nặng 7kg được tìm thấy trên một tàu chở khí đốt đến từ Bỉ. Một vụ nổ theo kế hoạch trong quá trình bốc dỡ LNG có thể sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng xuất khẩu của Nga.

Phản ứng của Moscow rất cứng rắn. Ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra cảnh báo cuối cùng: các trung tâm ra quyết định, sở chỉ huy, và thậm chí cả "vòng thân cận" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giờ đây đều là mục tiêu hợp pháp. Dân thường và người nước ngoài ở thủ đô Ukraine được khuyến cáo rời đi ngay lập tức.

Trên thực địa, hai điểm nóng hình thành gần Zaporizhia và Konstantinovka với những thay đổi lớn. Giao tranh leo thang gần Kharkov, Sumy và Vovchansk. Dường như đây là những dấu hiệu rõ rệt cho thấy chiến tranh tổng lực có thể sắp nổ ra.

Mặt trận Zaporizhia sụp đổ khi quân đội Ukraine thất thủ tại Dobropasove. Quốc kỳ Nga được giương cao ở các khu vực phía nam và phía bắc khu định cư. Các nguồn tin thân Ukraine đang tỏ ra lo lắng, không thể giải thích làm thế nào lực lượng Moscow có thể thọc sâu tới 20km xuyên qua các tuyến phòng thủ kiên cố.

Ước tính có 33% diện tích Konstantinovka nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Hai vòng vây hình thành ở phía nam và đông nam thành phố với khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt.

Quân đội Nga chia làm 2 mũi đột kích chính, thọc sâu vào trung tâm thành phố Konstantinovka (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tập kích cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại tỉnh Lugansk

Ngày 25/5, lực lượng Kiev đã sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại tỉnh Lugansk do Moscow kiểm soát, theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

"Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow phóng từ máy bay để phá hủy thành công một sở chỉ huy, kiểm soát và thông tin liên lạc quan trọng của đối phương tại vùng lãnh thổ Lugansk", tuyên bố cho biết.

Tên lửa Storm Shadow, do Anh cung cấp, có tầm bắn từ 250 đến 560km, tùy thuộc vào phiên bản. Được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, tên lửa bay bám địa hình với tốc độ cao, tăng cường hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu quan trọng.

"Cuộc tấn công này nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược, sự thống nhất trong kế hoạch và hành động có chủ đích, chứng minh rằng không có vị trí nào của Nga là an toàn trên lãnh thổ Ukraine", Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị kiểm soát nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành chiến tranh của Moscow.

Vị trí vùng Lugansk (Ảnh: Kyiv Independent).

Tập đoàn quân xe tăng Nga rút lui ở Kharkov

Theo kênh Readovka, sau khi tiến đến ngoại ô Borova vào giữa tháng 5, lực lượng tiên phong của Tập đoàn xe tăng cận vệ số 1 RFAF đã buộc phải rút lui về vị trí ban đầu. Lực lượng Kiev quyết định giành lấy thế chủ động và ngay lập tức giao chiến với Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 20 RFAF để giành lấy các làng Redkodub và Sredneye.

Trong nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của Nga, Bộ chỉ huy Kiev đã triển khai Lữ đoàn cơ giới độc lập 115 và Lữ đoàn cơ giới độc lập 3, hỗ trợ Lữ đoàn xung kích độc lập 3. Mục tiêu của họ là tận dụng việc Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 cần phải lặp lại cuộc tấn công đến Borova và tấn công sườn phía bắc của Tập đoàn quân số 20.

Binh sĩ Ukraine đã tấn công vị trí của Nga gần Redkodub và Sredneye. Trục tấn công chính là Sredneye, vì lực lượng Kiev cần phải chọc thủng phòng tuyến để tiến đến Shandrigolovo. Hoạt động tại Redkodub dường như là các hành động hỗ trợ nhằm mục đích “phân tán” các đơn vị Moscow và ngăn chặn sự tập trung phòng thủ của đối phương tại một khu vực cụ thể.

Cuộc tấn công của AFU vào Shandrigolovo từ phía bắc được phát động vì một lý do chính đáng. Ở sườn phía nam của Tập đoàn quân số 20, quân đội Ukraine tiếp tục tìm cách đột phá từ khu vực Drobyshevo đến Shandrigolovo từ phía nam, qua Derilovo và Novoselovka.

Như vậy, rõ ràng là lực lượng Kiev có ý định cắt đứt một mũi đột kích lớn bằng cách tấn công sườn phía bắc và phía nam của Tập đoàn quân 20 RFAF. Nhờ mũi thọc sâu này, quân đội Nga đang trực tiếp đe dọa Svyatogorsk, đã vượt qua sông Seversky Donets, chiếm được làng Prishib và đang tấn công Tatyanovka.

Quân đội Ukraine chặn đứng đà đột kích của Tập đoàn quân xe tăng Nga trên hướng Borova, vùng Kharkov (Ảnh: Readovka).

Cần lưu ý rằng lực lượng Moscow có thể sớm đóng kín hành lang trên bộ nối liền nhóm binh sĩ Ukraine ở bờ đông hồ Oskol với hậu phương của họ.

Rõ ràng là Bộ chỉ huy Kiev đã quyết định cố gắng giải quyết toàn bộ các vấn đề tích lũy và đe dọa nghiêm trọng, nhưng không đạt được bất kỳ kết quả nào. Tập đoàn quân số 20 từng nhiều lần đối mặt với các hành động tương tự từ lực lượng Kiev, đặc biệt là ở khu vực làng Rubtsy, vì vậy không có gì bất ngờ.

Tất nhiên, với lực lượng hạn chế và không có yếu tố bất ngờ, AFU không đạt được bất kỳ kết quả nào.

Rất có thể, do thất bại hiện tại, Bộ chỉ huy Kiev sẽ thay đổi hướng tấn công và theo đuổi mục tiêu khiêm tốn hơn: cắt đứt lực lượng đổ bộ của Nga ở hữu ngạn sông Seversky Donets tại Tatyanovka và Prishib. Để đạt được mục tiêu này, họ có thể tiến hành một cuộc tấn công hội tụ từ Drobyshevo và làng Sosnovoye, nhằm chiếm hoàn toàn làng Yarovaya.

AFU chỉ có thời gian để quấy rối lực lượng Moscow trong khi Tập đoàn xe tăng cận vệ số 1 RFAF chuẩn bị cho một đợt tấn công mới về phía Borova. Một khi Tập đoàn xe tăng số 1 tham chiến, quân đội Ukraine sẽ mất khả năng gây áp lực lên Tập đoàn quân số 20.

Nga gây bất ngờ lớn ở Dnipropetrovsk

Trên mặt trận Dnipropetrovsk, quân đội Nga, bất chấp sự kháng cự của đối phương, đang dần dần quét sạch các điểm kháng cự còn sót lại sau cuộc tấn công mùa đông của lực lượng Kiev. Các chiến binh Nga đã thọc sâu tới 20km, giải tỏa làng Dobropasovo.

Đây là một diễn biến khá bất ngờ, vì trước đó quân đội Ukraine thường xuyên cử các nhóm nhỏ đến phô trương sự hiện diện của mình dọc theo một đoạn rất rộng của tiền tuyến gần tuyến phòng thủ cũ dọc theo trục Yehorivka - Verbove - Berezove. Các nhóm nhỏ này vẫn tiếp tục hoạt động ở đó.

Trong vài tuần qua, các chiến binh Nga thuộc Cụm tác chiến phía Đông RFAF đã bận rộn tìm kiếm và xóa sổ các nhóm xâm nhập này. Trong khi đó, các hoạt động của AFU vẫn tiếp tục được ghi nhận, kể cả sâu vào lãnh thổ do lực lượng Moscow tạm thời kiểm soát. Đồng thời, Nga đang điều thêm lực lượng để ngăn chặn bước tiến của đối phương và ổn định tình hình.

Quân đội Nga bất ngờ đột kích thọc sâu tới 20km trên mặt trận Dnipropetrovsk khiến Ukraine choáng váng (Ảnh: Rybar).

Với việc giải tỏa Dobropasovo, quân đội Nga sẽ có thể trấn áp các hoạt động của các nhóm nhỏ AFU trên một khu vực rộng lớn của tiền tuyến. Nếu giành lại được quyền kiểm soát Orestpol và Tikhyi, và sau đó hoàn toàn tái chiếm được tuyến phòng thủ dọc sông Volchya, thì RFAF có thể chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công như vậy của lực lượng Kiev.

Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, và việc thực hiện nó có thể không còn cấp bách như trước. Theo một số báo cáo, lực lượng Moscow đã vượt sông Volchya và đang hoạt động với các nhóm xâm nhập nhỏ ở bờ bắc của sông. Nhưng, sự thành công của cuộc đột kích ở khu vực này sẽ phụ thuộc vào việc tổ chức một tuyến tiếp tế ổn định đến đầu cầu và kiểm soát "vùng trời nhỏ".

Nga thọc sâu vào Konstantinovka

Cụm tác chiến phía Nam RFAF đang đột phá thành công vào trung tâm Konstantinovka. Các nhóm xung kích nhỏ đang dần dần giải tỏa hàng loạt cứ điểm trong các tòa nhà ở vùng lõi đô thị, mở rộng vùng an toàn cho các đơn vị tiếp tế. Những thành công lớn nhất đã được ghi nhận ở vùng ngoại ô phía nam và tây nam, kênh Rybar cho hay.

Binh sĩ Nga đã tiến sâu hơn vào các tòa nhà cao tầng, đến được đại lộ Lomonosov ở một số khu vực. Kết quả của cuộc chiến giành các vị trí trong khu vực này có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc giải phóng thành phố. Trong khi đó, giao tranh giành khu công nghiệp ở trung tâm và vùng lân cận vẫn tiếp diễn, với việc Cụm tác chiến phía Nam cho đến nay vẫn chưa thể đạt được bước ngoặt.

Phía tây thành phố, các đơn vị xung kích Nga đang tìm cách thiết lập quyền kiểm soát các vành đai rừng tiếp cận Dolgaya Balka. Điều này sẽ cho phép họ không chỉ tạo điều kiện để tiến vào làng mà còn bảo vệ các tuyến đường tiếp tế xung quanh Illinovka khỏi các cuộc phản công. Các hoạt động trong khu vực đang được tiến hành với lực lượng hạn chế, điều này giúp RFAF tránh tổn thất nhân sự không cần thiết nhưng làm chậm nhịp độ tổng thể của cuộc tấn công.

Quân đội Nga xâm nhập ồ ạt vào trung tâm Konstantinovka trên nhiều hướng, lực lượng Ukraine phản công quyết liệt (Ảnh: Rybar).

Ở sườn phía đông, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở các khu vực phía nam thành phố nhỏ Chasov Yar và ngoại ô Mykolaivka. Hiện tại, AFU đang duy trì phòng thủ ổn định trong khu vực này, ngăn chặn lực lượng Moscow phát động các cuộc tấn công ở phía đông bắc Konstantinovka. Tuy nhiên, ngay cả trong điều kiện này, các nhóm xung kích riêng lẻ của Nga vẫn tìm cách tiến vào thành phố, mở rộng khu vực chiến sự phía sau tiền tuyến của đối phương.

Lực lượng Moscow đã đạt được những thành công như vậy ở khu vực Konstantinovka nhờ những nỗ lực có hệ thống nhằm phá hủy các tuyến tiếp tế của Ukraine. Trong vài tuần qua, do tổn thất trang thiết bị ngày càng tăng, các đơn vị Moscow đã buộc phải di chuyển hoàn toàn bằng đường bộ ở vùng lân cận Druzhkovka.