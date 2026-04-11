Ukraine lần đầu xác nhận đánh chặn thành công UAV của Iran ở Trung Đông

Các hoạt động này diễn ra trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran, Mỹ và Israel được nhất trí trong tuần này.

Theo ông Zelensky, lực lượng Ukraine đã tham gia hoạt động tác chiến thực tế ở nước ngoài, không phải nhiệm vụ huấn luyện. Họ sử dụng UAV đánh chặn do chính mình phát triển, vốn đã chứng minh hiệu quả trong việc đối phó UAV Shahed tại Ukraine.

Ông nhấn mạnh: “Đây không phải là nhiệm vụ huấn luyện hay diễn tập, mà là hỗ trợ xây dựng một hệ thống phòng không hiện đại có thể hoạt động thực sự".

Ông Zelensky cho hay, Ukraine đã sử dụng UAV đánh chặn và tác chiến điện tử để thực hiện nhiệm vụ hạ nhiều UAV Shahed của Iran tại khu vực Vùng Vịnh.

Ông nói với giới phóng viên tại văn phòng ở Kiev: “Chúng tôi có bắn hạ UAV Shahed của Iran không? Có. Có phải chỉ ở một quốc gia không? Không, ở nhiều nơi, theo tôi, đây là một thành công".

Tổng thống không nêu rõ các quốc gia mà chuyên gia Ukraine hoạt động, nhưng trước đó cho biết có 228 chuyên gia đã được triển khai trong khu vực Vùng Vịnh.

Đổi lại việc tham gia hoạt động này, Kiev đã đạt được các thỏa thuận về vũ khí để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng, nguồn cung nhiên liệu như xăng máy bay và dầu diesel, cũng như trong một số trường hợp là các thỏa thuận tài chính.

Ông Zelensky giải thích rằng Ukraine đang giúp tăng cường an ninh cho một số đối tác để đổi lấy việc củng cố khả năng chống chịu của chính mình, và điều này có ý nghĩa lớn hơn việc chỉ nhận tiền.

Theo RBC-Ukraine, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các đồng minh ở sườn phía Đông của liên minh và các quốc gia vùng vịnh Ba Tư đang được bảo vệ trước UAV nhờ công nghệ của Ukraine. Ông nói rằng những công nghệ này chưa tồn tại cách đây một năm, và kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine hiện đã giúp ích.

Trước đó, ông Zelensky cũng đã đạt được các thỏa thuận an ninh với Ả rập Xê út, UAE và Qatar, đồng thời cho biết thêm rằng Bahrain và Oman cũng đã đưa ra những đề nghị tương tự.

Trong chuyến công du khu vực Vùng Vịnh tháng trước, ông Zelensky đã ký một loạt thỏa thuận an ninh cấp cao với Qatar, Ả rập Xê út và UAE, mà ông mô tả là “mang tính lịch sử” và có thời hạn 10 năm.

Nội dung cụ thể của các thỏa thuận chưa được công bố, nhưng Tổng thống Ukraine cho biết chúng không chỉ bao gồm đạn đánh chặn mà còn cả hệ thống phòng thủ, phần mềm, tác chiến điện tử và nhiều yếu tố khác.

Ông cũng cho biết trong tuần này rằng Ukraine vẫn đang đàm phán để đạt thêm các thỏa thuận với Oman, Kuwait và Bahrain.

Theo Kiev, Mỹ và châu Âu cũng đã đề nghị hỗ trợ tương tự. Ông Zelensky nói hôm 8/4 nói rằng quân đội Ukraine sẽ tham gia các cuộc tham vấn về việc vận hành tương lai của eo biển Hormuz, đồng thời đang thúc đẩy phối hợp an ninh mới với các nước châu Âu. Hiện chưa rõ Ukraine sẽ tham vấn với bên nào.

Trong các phát biểu khác được công bố hôm 10/4, ông Zelensky cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với một mùa xuân và mùa hè khó khăn khi đối mặt với áp lực trên thực địa và áp lực ngoại giao gia tăng nhằm chấm dứt chiến sự theo điều kiện bất lợi cho Kiev.

“Giai đoạn xuân - hè này sẽ khá khó khăn về mặt chính trị và ngoại giao. Có thể sẽ có áp lực lên Ukraine. Sẽ có cả áp lực trên chiến trường", ông nói.