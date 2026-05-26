Chuyên gia Ukraine phân tích sức mạnh "tên lửa không thể đánh chặn" của Nga

Trong cuộc không kích đáp trả Ukraine hôm 24/5, Nga đã sử dụng khoảng 600 máy bay không người lái (UAV) và 90 tên lửa, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Oreshnik.

Truyền thông Nga từng cho biết tên lửa siêu vượt âm Oreshnik có sức tàn phá khổng lồ và có khả năng tấn công các mục tiêu chôn sâu dưới lòng đất.

Ukraine đã thu thập các mảnh vỡ tên lửa nhằm “giải mã" tên lửa mà Nga từng tuyên bố là “không thể đánh chặn” này.

Defense Express đưa tin, các chuyên gia Ukraine cũng đang tích cực nghiên cứu hiện trường nơi các khối đầu đạn của tên lửa Oreshnik rơi xuống sau cuộc không kích cuối tuần qua của Nga.

Truyền thông Nga khẳng định Oreshnik mang theo các đầu xuyên động năng bằng vonfram đặc biệt được thiết kế để phá hủy các hầm trú ẩn chôn sâu, và được cho là hầu như không để lại dấu vết rõ rệt nào trên bề mặt. Tuy nhiên, các phóng viên đã thu thập được số đo thực tế của các hố bom trên nền đất thông thường có đường kính khoảng 3m, sâu 2m.

Do năng lượng va chạm cực lớn, bản thân các khối đầu đạn đã bị vỡ vụn thành các mảnh siêu nhỏ. Điều này khiến việc xác định chính xác liệu chúng có chứa các "thanh" vonfram hay chỉ đơn thuần là các mô hình mô phỏng khối lượng - kích thước trở nên bất khả thi.

Mặc dù vậy, mức độ gây hư hại của tên lửa và các thông số của hố bom hoàn toàn trùng khớp với những gì từng được ghi nhận trước đó tại Dnipro và Lviv - dấu hiệu cho thấy không hề có loại đầu đạn "mới" nào ở đây.

Theo các ước tính sơ bộ, năng lượng va chạm của các khối đầu đạn tại thời điểm va chạm có thể được so sánh với một vụ nổ hóa học tương đương 52-95 kg thuốc nổ TNT.

Nhìn chung, một đòn tấn công của tên lửa Oreshnik mang theo 36 khối đầu đạn như vậy, xét về sức mạnh tàn phá, chỉ tương đương một đợt tập kích của 36 UAV cảm tử kiểu Shahed mang đầu đạn tăng cường.

Rạng sáng 24/5, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào Ukraine. Mục tiêu tấn công chính là thủ đô Kiev. Hậu quả là đã có ít nhất 2 người thiệt mạng tại Kiev và hơn 80 người khác bị thương. Nhiều cơ sở hạ tầng ở Kiev bị hư hại.

Oreshnik là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm của Nga, được phát triển trên cơ sở tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26. Tên lửa này bay với vận tốc khoảng 3 km/giây, nhanh gấp 10 lần vận tốc âm thanh.

Tầm bắn của nó lên tới 5.500km. Oreshnik có thể mang cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân, bao gồm cả các đầu đạn phân hướng đa mục tiêu độc lập (MIRV).