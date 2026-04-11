Nga - Ukraine trao đổi hơn 300 tù binh, Kiev kêu gọi kéo dài lệnh ngừng bắn

Các binh sĩ Ukraine được trao trả (Ảnh: Telegram).

Nga và Ukraine ngày 11/4 đã tiến hành trao đổi tù binh với sự trung gian của UAE, mỗi bên trao đổi 175 người, theo Bộ Quốc phòng Nga. Ngoài ra, 7 dân thường Nga từ khu vực Kursk cũng đã được phía Ukraine trao trả.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, 175 binh sĩ Ukraine đã được trả tự do.

“Người của chúng ta đang trở về. 175 quân nhân. Các chiến binh thuộc Lực lượng vũ trang, Vệ binh Quốc gia, lực lượng biên phòng. Từ binh sĩ, hạ sĩ quan đến sĩ quan. Và cả 7 dân thường", ông Zelensky nói.

Những quân nhân được trao trả trước đó đã chiến đấu tại nhiều khu vực khác nhau như Mariupol, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, cũng như các hướng Donetsk, Lugansk, Kharkov, Kherson, Zaporizhia, Sumy, Kiev và Kursk.

Một số người bị thương. Phần lớn đã bị giam giữ từ năm 2022. Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov cho biết tổng cộng 182 người Ukraine đã được trao trả trong đợt này, bao gồm 175 quân nhân và 7 dân thường.

Ông Budanov cũng cảm ơn sự hỗ trợ từ Mỹ và UAE trong việc tổ chức trao đổi tù binh dịp Phục Sinh.

Trước đó, Ukraine và Nga đã tiến hành một đợt trao đổi khác vào ngày 5-6/3 theo công thức “500 đổi 500”. Quá trình này diễn ra trong 2 ngày, với 200 người được trao trả trước, sau đó là 300 người tiếp theo.

Mặt khác, Ukraine đã đề xuất với Nga kéo dài lệnh ngừng bắn sau dịp lễ Phục Sinh, theo Tổng thống Zelensky.

Theo ông, Ukraine sẽ tuân thủ “chế độ im lặng” và chỉ hành động theo nguyên tắc cân xứng. Việc Nga không tiến hành tấn công trên không, trên bộ và trên biển sẽ đồng nghĩa với việc Ukraine cũng không đáp trả.

Ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã sẵn sàng cho mọi kịch bản trên chiến trường.

“Ukraine đã nhiều lần đề xuất với Nga các hình thức ngừng bắn khác nhau, và chúng tôi tin rằng lễ Phục Sinh nên là thời điểm của sự yên tĩnh và an toàn. Một lệnh ngừng bắn trong dịp này cũng có thể trở thành khởi đầu cho tiến trình hòa bình thực sự, phía chúng tôi đã đưa ra đề xuất tương ứng", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

“Thông tin về tính chất đối xứng trong hành động của chúng tôi và khả năng kéo dài lệnh ngừng bắn sau lễ Phục Sinh cũng đã được chuyển tới phía Nga", ông Zelensky nói thêm.

Về lệnh ngừng bắn dịp Phục Sinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định áp dụng ngừng bắn với Ukraine. Lệnh này có hiệu lực từ 16h ngày 11/4 đến hết ngày 12/4 (giờ địa phương).

Ông Putin đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov “ngừng các hoạt động chiến sự trên mọi hướng” trong khoảng thời gian này.

Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng thực hiện các bước đi tương xứng để đáp lại lệnh ngừng bắn dịp Phục Sinh do Nga công bố.

Ông nhấn mạnh Ukraine từ lâu đã đề xuất ngừng bắn trong dịp lễ này và sẽ hành động phù hợp.

Tuy nhiên, theo quan chức Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik, Moscow nhiều khả năng sẽ không chấp nhận dành cho Ukraine một lệnh ngừng bắn kéo dài hơn.

“Điều đó khó có thể phù hợp với lợi ích của Nga, vì sẽ cho phép Ukraine tận dụng khoảng tạm dừng dài hơn để tái tổ chức lực lượng, xây dựng công sự, tăng cường năng lực quân sự và phát động một đợt leo thang mới”, ông nói với báo Izvestia.

“Hiện tại, trong khoảng một ngày rưỡi, họ sẽ không đạt được gì cả. Nhưng ít nhất chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện để mọi người có thể đón ngày lễ quan trọng nhất một cách bình thường”, ông Miroshnik nói thêm.