"Phòng thủ đàn hồi" của Nga cản trở Ukraine phản công

Một xe quân sự Nga ở vùng Zaporizhia, miền Nam Ukraine (Ảnh: TASS).

"Chiến thuật này liên quan đến việc quân Nga rút về tuyến phòng thủ thứ hai, cho phép quân Ukraine tiến lên, sau đó tấn công trở lại lúc đối phương dễ bị tổn thương nhất khi di chuyển qua địa hình rộng mở hoặc khi tiến đến vị trí mà phía Nga bỏ lại", New York Times dẫn nhận định của các chuyên gia quân sự cho biết.

Theo New York Times, chiến thuật này của Nga ngăn Ukraine củng cố các vị trí mới nhằm tiến công xa hơn.

Do đó, thay vì giữ vững tuyến phòng thủ bằng mọi giá, quân Nga rút lui, sau đó giáng những đòn nặng nề vào lực lượng tấn công của Ukraine và giành lại quyền kiểm soát tuyến phòng thủ.

New York Times đánh giá, chiến thuật này của Nga là một trong những nguyên nhân khiến cuộc phản công của Ukraine diễn ra chậm chạp. Ngoài ra, các bãi mìn, hàng rào xe tăng, kho dự trữ đạn pháo của Nga và việc phương Tây miễn cưỡng cung cấp vũ khí cho Ukraine cũng cản trở Kiev phản công.

Ben Barry, một thành viên cao cấp về nghiên cứu chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), cho biết quân đội Liên Xô từng sử dụng chiến thuật tương tự vào năm 1943 trong trận chiến Kursk. Nga được cho là đã sử dụng chiến thuật này một số lần trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, đặc biệt là khi tìm cách cản trở cuộc phản công mùa hè của Kiev.

"Chiến thuật này từng rất hiệu quả, nhưng đòi hỏi phải có chỉ huy tốt, lực lượng được đào tạo bài bản", ông Barry nói.

Ukraine bắt đầu phản công từ tháng 6 sau một thời gian dài trì hoãn. Tuy nhiên, tốc độ phản công bị cho là chậm hơn so với mong đợi. Giới chức Ukraine thừa nhận điều này một phần do hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga và một phần do phương Tây chậm trễ bàn giao vũ khí hiện đại.

Trong thời gian xung đột đóng băng trong những tháng mùa đông năm ngoái và mùa xuân năm nay, Nga đã xây dựng một hệ thống phòng thủ kiên cố gồm nhiều lớp ở miền Nam Ukraine. Hệ thống này gồm các bãi mìn, hào chống tăng, hàng rào bê tông "Răng rồng".

Kiev tuyên bố đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine và tin rằng các phòng tuyến sau đó dễ xuyên thủng hơn do ít được Moscow chú trọng. Mặc dù vậy, giới quan sát cảnh báo các phòng tuyến thứ hai, thứ ba thậm chí có thể kiên cố hơn nữa và Kiev cần chuẩn bị cho điều này để hạn chế tổn thất.

Về phía Nga, giới chức nước này nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại và hứng tổn thất nặng nề. Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước cho hay, Ukraine đã mất khoảng 71.500 binh sĩ, 18.500 xe tăng, xe bọc thép khác chỉ sau hơn 3 tháng phản công.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng cho biết, chỉ riêng trong tháng qua, Ukraine mất hơn 17.000 người trong khi chiến dịch phản công không thu được kết quả đáng kể.