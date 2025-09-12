Bức ảnh ở Donetsk hé lộ vũ khí bí ẩn mới của Ukraine

Bức ảnh nghi là thuộc về loại tên lửa mới của Ukraine (Ảnh: Euromaidan Press).

Lực lượng Nga đang ồ ạt tiến vào tỉnh Donetsk, chuẩn bị cho một cuộc tấn công thiết giáp lớn vào thành phố pháo đài Pokrovsk mà nhiều nhà quan sát dự đoán. Theo ước tính, lực lượng Nga quanh khu vực pháo đài huyết mạch này lên tới 150.000 binh sĩ.

Trước tình thế đó, Ukraine đang nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp viện quanh Pokrovsk, đồng thời tập kích các trung đoàn Nga mới đến ngay tại điểm tập kết ở thành phố Donetsk, dường như bằng một loại tên lửa hành trình trước đây chưa từng được biết đến.

Đầu tuần này, Ukraine đã tấn công nhà máy luyện kim Topaz bỏ hoang ở rìa phía đông thành phố Donetsk, cách Pokrovsk 50km về phía đông nam. Nhà máy này được cho là một căn cứ tập kết cho lực lượng Nga tiến về chiến tuyến Donetsk.

Nhiều vũ khí đã bắn xuống khu vực này và theo nguồn tin hiện trường, có thể có ít nhất 3 loại vũ khí khác nhau, thậm chí có khả năng còn nhiều hơn.

Trong số các vũ khí được sử dụng, dường như Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine hoặc lực lượng đặc nhiệm đã tấn công Topaz bằng UAV tấn công cánh quạt An-196 và có thể cả UAV Morok. Trong khi đó, không quân phóng đi các tên lửa hành trình Bars hoặc Peklo sản xuất trong nước, cũng như tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh chế tạo.

Các tên lửa và UAV lần lượt lao đến liên tiếp trong thời gian ngắn. Hình ảnh sau vụ tấn công dường như cho thấy mảnh vỡ của một loại tên lửa Ukraine mới, vũ khí bí ẩn mà Kiev chưa từng công bố.

Loại tên lửa có chiều dài khoảng 3m này dường như có thân và cánh bằng sợi thủy tinh đơn giản, cùng giá treo phía trên lưng để gắn một động cơ phản lực thu nhỏ.

Mảnh vỡ này không trùng khớp với hình dáng khí động học của Peklo, cũng không khớp với tên lửa Bars.

Vì vậy, Euromaidan Press cho rằng, Ukraine dường như đã có một loại tên lửa mới cùng loại với Peklo và Bars.

Trong thời gian qua, các công ty Ukraine chế tạo UAV tấn công tầm xa với sản lượng hàng nghìn chiếc mỗi tháng và quân đội cùng lực lượng đặc nhiệm Ukraine phóng chúng vào căn cứ không quân, nhà máy và nhà máy lọc dầu của Nga cách tiền tuyến tới 1.000km, với tần suất gần như hàng tuần.

Để gia tăng tầm bắn và hỏa lực cho chiến dịch tấn công tầm xa, Ukraine cũng đang phát triển các loại tên lửa hành trình gồm Peklo, Bars và Flamingo. Hàng trăm triệu USD tài trợ từ Anh và Đức đang giúp Ukraine mở rộng sản xuất các loại tên lửa mới này.

Peklo và Bars có thể đạt tầm bắn khoảng 800km, mang đầu đạn nhỏ, có thể nhẹ hơn 100kg. Flamingo lại thuộc hạng hoàn toàn khác khi được cho là có tầm bắn 3.000km với đầu đạn nặng 1.100kg.

Cả ba đều sử dụng động cơ phản lực, vì vậy tốc độ cao, và nhiều khả năng định hướng bằng kết hợp giữa vệ tinh và hệ thống quán tính bên trong.

Flamingo là vũ khí phóng từ mặt đất; trong khi Peklo và Bars có thể tương thích với máy bay ném bom Sukhoi Su-24 nâng cấp của không quân Ukraine.

Chưa rõ liệu loại tên lửa hành trình Ukraine thứ 4, nếu thực sự tồn tại như những gì được quan sát thấy trong vụ tấn công Topaz, sẽ được phóng từ mặt đất hay từ trên không. Tuy nhiên, điều đó cho thấy Ukraine đang tăng tốc các nỗ lực để đối phó Nga, bên đang áp đảo về cả quân số lẫn tiềm lực.