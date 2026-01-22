Phát hiện tranh hang động cổ nhất thế giới ở Indonesia

Bức ảnh do Maixme Aubert của Đại học Griffith công bố cho thấy những bức tranh hang động thời tiền sử trên đảo Sulawesi của Indonesia (Ảnh: AFP).

Những dấu tay màu nâu nhạt được các nhà nghiên cứu Indonesia và Australia phân tích trên đảo Sulawesi, được tạo ra bằng cách thổi chất màu lên bàn tay đặt sát vách đá, để lại đường viền. Một số đầu ngón tay cũng được chỉnh sửa để trông nhọn hơn.

Hình thức nghệ thuật tiền sử này cho thấy hòn đảo của Indonesia từng là nơi có một nền văn hóa nghệ thuật phát triển rực rỡ. Để xác định niên đại của các bức tranh, các nhà nghiên cứu đã xác định niên đại của lớp vỏ khoáng chất hình thành trên bề mặt tác phẩm nghệ thuật.

Kết quả cho thấy đây là những hình vẽ cổ nhất từng được tìm thấy trên vách hang động.

"Nó phù hợp với tất cả những gì tôi đã nghĩ", nhà cổ nhân học độc lập Genevieve von Petzinger cho biết khi nhắc đến những giả thuyết trước đây về sự khởi đầu rất sớm của nghệ thuật tiền sử.

Indonesia nổi tiếng là nơi có một số bức vẽ hang động cổ nhất thế giới, và các nhà khoa học đã phân tích vô số ví dụ về nghệ thuật cổ đại trên toàn cầu - bao gồm cả những dấu vết đơn giản trên xương và đá có niên đại hàng trăm nghìn năm. Đã có những hình vẽ đan chéo trên một tảng đá ở Nam Phi được xác định niên đại khoảng 73.000 năm trước.

Tuy nhiên, tác phẩm nghệ thuật mới ở Sulawesi lần này là lần đầu tiên xác định được tranh vẽ trên vách hang có tuổi đời cổ nhất với gần 68.000 năm.

Các hình vẽ này cũng thể hiện một truyền thống nghệ thuật trên đá phức tạp hơn, có thể là một tập quán văn hóa chung của cộng đồng cổ đại trong khu vực, theo tác giả nghiên cứu Maxime Aubert thuộc Đại học Griffith ở Australia. Ông chính là người đã công bố nghiên cứu này trên tạp chí Nature hôm 21/1.

Các nhà khoa học rất muốn hiểu khi nào con người thời kỳ đầu học cách tạo ra nghệ thuật, chuyển từ những chấm và đường thẳng sang những hình ảnh biểu đạt có ý nghĩa hơn về bản thân và thế giới xung quanh. Những bức vẽ trong hang động này giúp củng cố mốc thời gian cho sự bắt đầu của quá trình sáng tạo của con người.

Hiện vẫn chưa rõ chủ nhân của những dấu tay là ai. Chúng có thể thuộc về nhóm người cổ đại gọi là Denisovan từng sinh sống tại đây và có thể đã tương tác với tổ tiên Homo sapiens của chúng ta trước khi tuyệt chủng. Hoặc chúng có thể thuộc về những người hiện đại rời châu Phi và di cư qua Trung Đông tới Australia trong giai đoạn này.

Những chi tiết tinh xảo trên nghệ thuật hang động, bao gồm cả các đầu ngón tay được cố ý chỉnh sửa, cho thấy đó là bàn tay của con người.

Những bức vẽ khác được phát hiện ở cùng khu vực trên đảo, bao gồm hình người, chim và các loài động vật giống ngựa, được xác định là có niên đại gần đây hơn, một số trong đó có niên đại khoảng 4.000 năm trước.

Nhiều khả năng vẫn còn những tác phẩm cổ xưa hơn đang chờ được phát hiện trên các đảo lân cận, thậm chí có thể cổ hơn cả những dấu tay này.

Các nghiên cứu trong tương lai có thể giúp các nhà khoa học hiểu được những truyền thống nghệ thuật này lan rộng khắp thế giới như thế nào và chúng được dệt nên như thế nào trong lịch sử ban đầu của nhân loại.

“Đối với chúng tôi, phát hiện này không phải là điểm kết thúc, mà là lời mời gọi chúng tôi tiếp tục tìm kiếm", ông Aubert nhấn mạnh.