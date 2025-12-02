Mưa lũ ở Indonesia: 631 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người sơ tán

Lực lượng cứu hộ di chuyển qua một khu vực bùn đất ngập sâu tại Palembayan, tỉnh West Sumatra, Indonesia (Ảnh: Reuters).

Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia ngày 2/12 cho biết, số người chết do lũ lụt và lở đất trên khắp đảo Sumatra của Indonesia đã tăng lên 631, trong khi 1 triệu người được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao.

Mưa lớn do gió mùa và bão nhiệt đới đã tàn phá nhiều khu vực ở châu Á trong tuần này, bao gồm Indonesia, Sri Lanka và miền nam Thái Lan, khiến hơn 1.160 người thiệt mạng trên khắp khu vực, phá hủy cơ sở hạ tầng và nhấn chìm nhiều thị trấn.

Chỉ riêng tại Indonesia, mưa lớn bắt đầu trút xuống hòn đảo lớn nhất của Indonesia là Sumatra từ hôm 26/11 và kéo dài suốt nhiều ngày, gây ra một trong những trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm qua.

Cho đến nay, hơn 3,2 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong khi hơn 630 người chết, 2.600 người bị thương và 472 người vẫn mất tích.

Các nhân viên cứu trợ và đội ứng phó chạy đua để tiếp cận những người sống sót, nhưng gặp nhiều khó khăn do đường sá và cầu cống bị hư hỏng và một số khu vực ở phía bắc Sumatra vẫn không thể tiếp cận bằng đường bộ.

Tại Aceh, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các chợ đang cạn kiệt gạo, rau củ và các nhu yếu phẩm khác, giá cả đã tăng gấp 3 lần, theo tổ chức Islamic Relief, đơn vị đang gửi 12 tấn viện trợ lương thực khẩn cấp.

"Các cộng đồng trên khắp Aceh đang có nguy cơ thiếu lương thực và nạn đói nghiêm trọng nếu các tuyến đường tiếp tế không được thiết lập lại trong 7 ngày tới", tổ chức từ thiện này cho hay.

Chính phủ Indonesia hôm 1/12 cho biết họ sẽ gửi 34.000 tấn gạo và 6,8 triệu lít dầu ăn đến Aceh, cũng như các tỉnh Bắc Sumatra và Tây Sumatra.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đang triển khai các đội phản ứng nhanh và các nguồn cung cấp thiết yếu cho khu vực, đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói thiên tai là "một lời nhắc nhở nữa về việc biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan và thường xuyên hơn, gây ra những hậu quả thảm khốc".

Những người sống sót, nhiều trong số đó vẫn đang trú ẩn trong các nơi tạm thời, mô tả những dòng nước lũ chảy xiết như sóng thần và nhấn chìm các ngôi làng.

Một người dân tên Zamzami, 33 tuổi, cho biết nước lũ tràn tới "như sóng thần và không thể ngăn chặn". "Chúng tôi không thể diễn tả mực nước lớn đến thế nào, thực sự không thể tưởng tượng nổi", Zamzami nói.

Hàng trăm học sinh tại một trường nội trú Hồi giáo đã tháo chạy ra ngoài trong đêm đến nơi an toàn, một số em bám vào cây cối và mái nhà thờ Hồi giáo.

Gió mùa thường mang theo mưa lớn, có thể gây ra lở đất và lũ lụt, nhưng những trận mưa như trút nước năm nay còn trở nên trầm trọng hơn do một cơn bão nhiệt đới hiếm gặp hình thành ở eo biển Malacca, tàn phá nhiều khu vực của Sumatra và miền nam Thái Lan, khiến 176 người thiệt mạng.

Sri Lanka cũng đã phải đối mặt với lũ lụt và lở đất thảm khốc do một cơn bão khác là Ditwah gây ra. Cơn bão này đã khiến 390 người thiệt mạng, trong khi 352 người vẫn mất tích.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với cái mà ông gọi là “thảm họa thiên nhiên đầy thách thức nhất trong lịch sử”.

Các quan chức cho biết, mưa đã giảm bớt trên khắp cả nước, nhưng cảnh báo lở đất vẫn có nguy cơ xảy ra ở hầu hết khu vực miền trung bị ảnh hưởng nặng nề nhất.