Phát hiện thêm các triệu chứng mới do Omicron gây ra

Dân trí Biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra một số triệu chứng chưa được ghi nhận trước đó, trong đó có tình trạng nôn mửa.

Omicron đã lan ra khoảng 110 quốc gia trên thế giới (Ảnh: Reuters).

Theo các dữ liệu ban đầu, biến chủng Omicron gây ra các triệu chứng phổ biến giống các biến chủng trước kia của SARS-CoV-2 gồm sốt, đau đầu kéo dài, mất vị giác, khứu giác. Omicron cũng có thể gây ra các triệu chứng cảm cúm như sổ mũi, nhức đầu, mệt mỏi, hắt hơi và đau họng.

Tuy nhiên, RT dẫn lời ông Tim Spector, giáo sư về dịch tễ của Đại học Hoàng gia Anh, cho biết một số người nhiễm biến chủng Omicron đã gặp các triệu chứng buồn nôn và nôn mửa. Giáo sư Spector cho biết thêm, những triệu chứng này thậm chí xuất hiện ở cả những người đã tiêm chủng đầy đủ hoặc đã tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường.

Trước đó, các nhà khoa học Anh cho biết, chán ăn cũng là một trong các triệu chứng của người nhiễm biến chủng Omicron.

Giáo sư Spector cảnh báo, mặc dù Omicron gây các triệu chứng giống như cảm lạnh, nhưng mọi người vẫn không nên lơ là, chủ quan. "Hy vọng, hiện giờ mọi người có thể xác định được các triệu chứng giống cảm lạnh là những triệu chứng ban đầu của Omicron", ông Spector nói.

Ông cũng khuyến cáo mọi người nên duy trì việc đeo khẩu trang, hủy các bữa tiệc tùng, tăng cường làm việc tại nhà để hạn chế đà lây lan của virus.

Omicron xuất hiện lần đầu tiên tại châu Phi từ tháng 11 năm nay. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện Omicron đã lan ra ít nhất 110 quốc gia trên thế giới. Các nghiên cứu ban đầu đều cho thấy, biến chủng này có khả năng lây lan cao hơn so với các chủng khác của SARS-CoV-2. Omicron hiện đã trở thành chủng trội ở một số nước như Mỹ, Anh, Đan Mạch, với số ca nhiễm mới tăng gấp đôi sau 2-3 ngày.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn những nhận định trái chiều về độc lực, mức độ nghiêm trọng của Omicron. Các nhà khoa học Nam Phi và Anh nói rằng, Omicron chỉ gây các triệu chứng nhẹ, do vậy, tỷ lệ nhập viện và tử vong do Covid-19 trong làn sóng lây nhiễm hiện nay thấp hơn so với các làn sóng trước. Mặc dù vậy, WHO và các chuyên gia vẫn cảnh báo chưa thể đưa ra kết luận vào thời điểm này và Omicron cũng có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nếu số ca nhiễm tăng vọt trong một thời gian ngắn bất kể nó chỉ gây triệu chứng nhẹ.

Giới khoa học đang chạy đua với thời gian để xác định mức độ né miễn dịch của Omicron. WHO mới đây phát đi cảnh báo, Omicron không chỉ dễ lây lan hơn Delta mà còn có thể lây nhiễm cho người đã tiêm chủng vaccine hoặc từng mắc Covid-19. Mặc dù vậy, giới chức y tế tin rằng, các vaccine Covid-19 hiện thời vẫn có hiệu quả với Omicron. Các nước cũng đang hối thúc người dân nhanh chóng tiêm chủng, nhiều nước như Anh, Mỹ, Israel đang thúc đẩy chương trình tiêm chủng tăng cường. Israel thậm chí đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm mũi vaccine thứ 4 cho người dân.

Minh Phương

Theo Reuters, RT