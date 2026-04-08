Phản ứng của các bên khi Mỹ, Iran đồng ý ngừng bắn 2 tuần

Người dân ở thủ đô của Iran xuống đường ăn mừng lệnh ngừng bắn (Ảnh: Reuters).

Mỹ, Iran cùng tuyên bố chiến thắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 thông báo ngừng tấn công Iran 2 tuần để mở đường cho giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột hoàn toàn.

Trả lời phỏng vấn AFP, Tổng thống Trump tuyên bố: “Mỹ đã giành được một chiến thắng tổng lực và hoàn toàn, 100%. Không có gì phải bàn cãi về điều đó”.

Ông cũng cho biết, vấn đề uranium của Iran sẽ được "xử lý một cách hoàn hảo" theo thỏa thuận ngừng bắn. "Điều đó sẽ được xử lý một cách hoàn hảo, nếu không tôi đã không đồng ý dàn xếp", ông Trump nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi lệnh ngừng bắn là “một chiến thắng cho Mỹ”.

“Chúng ta đã đạt được và vượt các mục tiêu quân sự cốt lõi của mình trong 38 ngày. Điều đó đã tạo ra đòn bẩy tối đa, cho phép Tổng thống Trump và đội ngũ tham gia vào các cuộc đàm phán cứng rắn, điều mà hiện nay đã tạo ra một lối đi cho giải pháp ngoại giao và hòa bình lâu dài. Thêm vào đó, Tổng thống Trump đã giúp eo biển Hormuz được mở cửa trở lại”, bà Leavitt nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh thêm: “Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy thành công các lợi ích của nước Mỹ và môi giới hòa bình”.

Trong khi đó, Iran cũng tuyên bố giành được “thắng lợi lớn” và buộc Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho hay: “Trong thời hạn 2 tuần, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ có thể thực hiện được thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế về mặt kỹ thuật”.

Vùng Vịnh thận trọng

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã nhận được sự hoan nghênh của các quốc gia Vùng Vịnh, những nước bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc xung đột kéo dài 40 ngày qua ở Trung Đông.

Mặc dù vậy, các nước này vẫn tỏ ra thận trọng, duy trì đặt hệ thống phòng không trong tình trạng báo động cao độ trong bối cảnh các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra.

Còi báo động không kích tiếp tục vang lên ở Bahrain, Ả rập Xê út vẫn ghi nhận các vụ tập kích bằng máy bay và tên lửa, trong đó 5 tên lửa đã bị các hệ thống phòng không của họ đánh chặn.

Tại Kuwait, các cơ quan chức năng đã hối thúc người dân ở trong nhà qua đêm và phải hết sức thận trọng.

Thực tế, cả Iran và Mỹ đều chưa đưa ra thời điểm cụ thể để lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực, trong khi Iran tiếp tục tấn công Israel cùng với các quốc gia Vùng Vịnh bao gồm Ả rập Xê út, UAE, Qatar, Kuwait và Bahrain.

Israel tiếp tục tấn công Iran

Các nguồn tin ban đầu nói rằng Israel cũng là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần với Iran. Tuy nhiên, một người phát ngôn quân đội Israel tuyên bố họ vẫn đang tiếp tục tấn công Iran.

Khoảng 4 giờ sau thông báo của Tổng thống Trump, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra một tuyên bố hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận này không bao gồm Li Băng, bất chấp những khẳng định ngược lại từ các nhà đàm phán trung gian Pakistan.

“Israel ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump về việc tạm dừng các cuộc không kích chống lại Iran 2 hai tuần, với điều kiện Iran phải lập tức mở cửa eo biển và chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào Mỹ, Israel và các quốc gia trong khu vực”, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.

Tuyên bố nêu rõ: “Israel cũng ủng hộ nỗ lực của Mỹ nhằm đảm bảo rằng Iran không còn gây ra mối đe dọa về hạt nhân, tên lửa và khủng bố đối với Mỹ, Israel, các nước láng giềng và thế giới”.