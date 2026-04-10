Ông Trump lạc quan về thỏa thuận hòa bình với Iran

Trả lời phỏng vấn NBC News ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả các nhà lãnh đạo của Iran "hợp lý hơn nhiều" so với những gì họ thể hiện qua các bình luận công khai.

Ông cũng cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ "tiết chế lại" các cuộc không kích của Israel vào lực lượng Hezbollah do Tehran hậu thuẫn ở Li Băng sau khi 2 nhà lãnh đạo nói chuyện qua điện thoại vào ngày 8/4.

Chính quyền của Thủ tướng Netanyahu nhất trí mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Li Băng. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Israel đã đồng ý "tự kiềm chế một chút ở Li Băng" để hỗ trợ các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel cũng nhắc lại lập trường của mình rằng các cuộc tấn công đang diễn ra ở Li Băng không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran được công bố vào ngày 7/4.

Một trở ngại lớn cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào vẫn là tình trạng của eo biển Hormuz.

Trên thực tế, eo biển vẫn bị đóng cửa bất chấp thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran. Lưu lượng giao thông vẫn chỉ là một phần nhỏ so với mức trước xung đột, ngay cả khi Tổ chức Cảng và Hàng hải của Iran công bố 2 tuyến đường an toàn cho vận tải biển.

Hơn 800 tàu chở hàng đang bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư, chủ yếu chờ để rời đi, và các chủ tàu cùng các nhóm bảo hiểm đã cảnh báo rằng sẽ cần thêm thông tin chi tiết để xác định liệu việc quá cảnh an toàn có khả thi hay không.

Tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei hôm qua tuyên bố, Iran "chắc chắn sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz sang một giai đoạn mới", mặc dù không rõ liệu ông có đang đề cập đến các yêu cầu trước đây của Iran về việc duy trì quyền kiểm soát tuyến đường thủy này hay không.

Phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến sẽ đàm phán vào cuối tuần này tại Islamabad, Pakistan.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance được cho là sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong các cuộc thảo luận với Iran.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ sử dụng kế hoạch 15 điểm của mình làm cơ sở đàm phán với Tehran, trong khi vẫn để ngỏ khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Ông Trump tuyên bố sẽ giữ quân đội tại vịnh Ba Tư "cho đến khi thỏa thuận đạt được được tuân thủ đầy đủ". Ông nói thêm rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa và an toàn. Ông cũng nhấn mạnh, Iran tốt hơn nên từ bỏ ý định thu phí tàu thuyền qua Hormuz mặc dù trước đó ông đề cập đến ý tưởng một liên doanh giữa Mỹ và Iran để thu phí qua eo biển.

Trong khi đó, theo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, các yêu cầu của Iran bao gồm việc tiếp tục kiểm soát Hormuz, chấp nhận các hoạt động làm giàu hạt nhân của mình, dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt sơ cấp và thứ cấp, và rút các lực lượng chiến đấu của Mỹ khỏi khu vực,