Tổng thống Putin lên tiếng về lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga ngày 21/1, Tổng thống Vladimir Putin xác nhận rằng Moscow đã được mời tham gia Hội đồng Hòa bình do người đồng cấp Mỹ Donald Trump đề xuất.

Ông gửi lời cảm ơn đến nhà lãnh đạo Mỹ vì lời mời. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Moscow cần thêm thời gian để cân nhắc. Bộ Ngoại giao Nga sẽ nghiên cứu các tài liệu liên quan và tiến hành tham vấn với các đối tác nước ngoài trước khi Moscow đưa ra câu trả lời.

Tổng thống Putin cho biết ông dự định thảo luận về ý tưởng Hội đồng Hòa bình tại cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào ngày 22/1.

“Tôi dự định sẽ thảo luận những vấn đề này với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào ngày mai”, ông Putin nói.

Theo phía Nga, điều then chốt là phải bảo đảm rằng tiến trình này có tác động tích cực đối với các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho xung đột Trung Đông, có tính đến các nghị quyết của Liên hợp quốc cũng như nhu cầu của người dân Palestine.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, vấn đề ở đây là việc tái thiết Dải Gaza, bao gồm cơ sở hạ tầng xã hội, các cơ sở y tế, hệ thống cung cấp nước, cũng như bảo đảm nguồn cung lương thực không bị gián đoạn.

Chủ nhân Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng đóng góp hỗ trợ tái thiết Dải Gaza, viện dẫn “mối quan hệ đặc biệt của Moscow với người dân Palestine”.

Bình luận được đưa ra sau khi ông Trump phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 21/1 rằng Mỹ đã mời Nga tham gia Hội đồng Hòa bình và Moscow đã chấp nhận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời hàng chục quốc gia tham gia Hội đồng Hòa bình. Trong khi một số nước đã nhận lời tham gia, số khác cho biết đang cân nhắc.

Hôm 20/1, Trung Quốc cũng xác nhận đã nhận được lời mời tham gia, song không cung cấp thêm chi tiết.

Tổng thống Trump đưa ra ý tưởng lập Hội đồng Hòa bình sau khi Mỹ làm trung gian cho thỏa thuận đình chiến giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza hồi năm ngoái.

Sáng kiến của ông Trump xoay quanh việc thành lập một hội đồng quốc tế để quản lý nguồn tài chính, an ninh và điều phối chính trị tại Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Cơ quan này sẽ hoạt động song song với một chính quyền kỹ trị của Palestine.

Theo Washington, nhiệm vụ của cơ quan này có thể được mở rộng trong tương lai để xử lý các cuộc xung đột khác trên thế giới.