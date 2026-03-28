Binh sĩ Ukraine ở mặt trận Donetsk (Ảnh minh họa: AFP).

UAV Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga

UAV Ukraine đánh phá một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga vào rạng sáng nay 28/3.

Cụ thể, nhà máy lọc dầu Yaroslavnefteorgsintez, hay còn gọi là Slavneft-YANOS, nằm ở thành phố Yaroslavl của Nga, đã bị tấn công. Thiệt hại đối với cơ sở này được xác nhận bằng các video và báo cáo từ người dân địa phương. Theo họ, đám cháy tại nhà máy khá nghiêm trọng.

Nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS là một trong những doanh nghiệp lớn nhất ở Nga trong ngành công nghiệp này, xếp thứ tư về khối lượng lọc dầu.

Hiện chưa có xác nhận chính thức nào về thông tin này.

Nga phá hủy tổ hợp tên lửa phòng không Patriot

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục phát động các cuộc tập kích đường không quy mô lớn về phía vùng Leningrad trên lãnh thổ Nga. Thông tin mới cho thấy các cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại do cuộc tấn công đêm 26/3.

Ngược lại, quân đội Nga (RFAF) phát động cuộc tấn công trả đũa. Các nguồn tin ủng hộ Moscow công bố một video cho thấy đơn vị UAV Rubicon tinh nhuệ đã phá hủy 2 bệ phóng và một radar thuộc tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Ukraine tại Zaporizhia.

Đơn vị UAV Rubicon tinh nhuệ của Nga tấn công tổ hợp Patriot Ukraine, phá hủy 2 bệ phóng và 1 radar AN/MPQ-53 gần làng Vasylkivske, tỉnh Zaporizhia (Video: Telegram).

Kênh Rybar xác nhận, lực lượng Moscow tiếp tục chiến dịch vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng đường sắt của đối phương. Các đầu máy xe lửa bị hư hại ở Kryvyi Rih và Chernihiv. Một nhà máy xử lý khí đốt đã bị tấn công ở Kotelva, tỉnh Poltava.

Ngày thứ ba liên tiếp, lực lượng Kiev tập kích các cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở tỉnh Leningrad. Các cảng biển Ust-Luga và Primorsk lại một lần nữa bị đánh phá. UAV Ukraine cũng tấn công Smolensk và khu công nghiệp Cherepovets, nơi đặt nhà máy sản xuất phân bón phốt phát lớn nhất châu Âu.

Theo hướng Dobropollia, lính xung kích Nga đang cố gắng giành chỗ đứng trên các tuyến đường tiếp cận Vasilevka phía tây bắc Grishino. Ở Belitsky lân cận, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn để giành quyền kiểm soát khu vực đô thị.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công, mở rộng địa bàn kiểm soát trên khu vực Dobropollia nằm về phía bắc - tây bắc Pokrovsk (Ảnh: Rybar).

Ukraine phản công quy mô lớn, lật ngược thế cờ ở Zaporizhia

Theo kênh Readovka, Tập đoàn quân số 29 RFAF đang chặn đứng các nhóm cơ động của lực lượng Kiev, những nhóm này đang cố gắng xác định các khu vực dễ bị tổn thương trên mặt trận nhằm xuyên thủng phòng tuyến.

Quân đội Ukraine đang hoạt động theo hướng các làng Yanvarskoye và Voskresenka. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 35 AFU và Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 17 của Vệ binh Quốc gia Ukraine đang sử dụng rừng Novopavlovsky làm khu vực tập kết.

Về phía đông nam, lực lượng Kiev đang tập trung tại các khe núi và khu vực rừng rậm trong vùng xám gần Velikomikhailovka, nhằm bao vây làng Berezovoye. Các đơn vị Moscow đang giữ vững vị trí, ngăn chặn vòng vây khép lại và cắt đứt đường tiếp viện từ phía sau. AFU đang chịu tổn thất, hành động của họ nhằm mục đích loại bỏ các điểm phòng thủ riêng lẻ để chuẩn bị cho việc triển khai các đơn vị lớn hơn.

Tương tự như các sự kiện hồi tháng 2, lực lượng Kiev đang cố gắng vượt qua các điểm phòng thủ của Nga và cô lập chúng từ phía sau. Khi đó, hành động tương tự đã được AFU thực hiện ở bờ nam sông Volchya. Giờ đây, trọng tâm chính của Ukraine đã chuyển sang phía đông nhiều hơn với kế hoạch dựa trên việc liên tục tìm kiếm các điểm yếu khi khoảng cách từ sông Gaichur tăng lên.

Về phía mình, quân đội Nga đang loại bỏ một cách có hệ thống các nhóm cơ động của Ukraine, ngăn chặn đối phương tập trung lực lượng. Tình hình vẫn căng thẳng, nhưng các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 29 RFAF đã từng hoạt động trong điều kiện tương tự trước đây.

Quân đội Nga dự đoán Ukraine sẽ phản công lớn ở ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk, trọng tâm chính là vùng gạch chéo trên bản đồ (Ảnh: Readovka).

Hoạt động gia tăng của Ukraine cũng được ghi nhận ở cánh tây Zaporizhia. Họ đang cố gắng đột phá vào Stepnogorsk và gây sức ép lên các làng Lukyanivske và Primorskoye. Mục tiêu của Bộ chỉ hủy Kiev là tái chiếm Primorskoye, một khu dân cư nằm ở phía đông bắc Stepnogorsk, và nếu có thể, tiến hành giao tranh để giành lấy thành phố.

Tuy nhiên, kế hoạch này trở nên phức tạp hơn do Stepnogorsk và các khu vực xung quanh được bảo vệ bởi nhà máy khai thác và chế biến Tavrichesky, một cơ sở kiên cố. Hệ thống liên lạc ngầm và khả năng chống lại các cuộc không kích khiến nó trở thành yếu tố then chốt trong phòng thủ của Sư đoàn Dù số 7 RFAF.

Cần lưu ý rằng lực lượng Kiev đang dựa vào lợi thế kỹ thuật tạm thời. Tại các khu vực hoạt động, AFU đã tăng đáng kể số lượng UAV với nhiều loại khác nhau và coi đây là yếu tố quan trọng để đạt được ưu thế cục bộ.

Nga xuyên thủng phòng tuyến Konstantinovka

Quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể từ vùng ngoại ô phía nam vào trung tâm Konstantinovka, kênh ANNA News cho hay.

Lực lượng Moscow từ phía nam thành phố đã tiến sâu gần 1km vào khu dân cư và cụm công nghiệp dày đặc, đang giao tranh quyết liệt với quân đội Ukraine để giành quyền kiểm soát các tòa nhà trên đường Musorgsky và Kutuzov.

Ở phía tây thành phố, binh sĩ Nga đã được phát hiện trên đường Gromova và Evropeyskaya, và theo một số báo cáo, họ đang tấn công các tòa nhà nhiều tầng dọc theo đường Kosmonavtov.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 27/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang đột phá vào trung tâm thành phố theo các mũi tên đỏ (Ảnh: ANNA News).

Ở phía bắc thành phố - dọc theo sông Krivoy Torets - các đơn vị tiên phong của Nga đã bắt đầu giao tranh trong khu công nghiệp phía nam, việc giải tỏa khu vực này sẽ tạo ra sự hỗ trợ quan trọng cho việc đột phá vào trung tâm và vùng ngoại ô phía tây Konstantinovka.

Việc chiếm được thành phố sẽ cho phép quân đội Nga giành được một vị trí quan trọng trong khu vực, có thể được sử dụng để đột phá trước tiên đến Druzhkovka và sau đó là Kramatorsk.

Ukriane tuyên bố đẩy lùi hầu hết nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 27/3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 163 cuộc giao tranh xảy ra trên mặt trận, quân đội Nga tấn công 68 lần vào các hướng Konstantinovka và Pokrovsk, 14 cuộc tấn công xảy ra ở hướng Huliaipole".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Slobozhansky - Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov và Dnieper. Tại Pokrovsk, AFU ngăn chặn thành công 34 cuộc tấn công của đối phương. Ước tính sơ bộ, 82 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 21 người bị thương tại khu vực này trong 24 giờ qua.