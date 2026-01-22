Mỹ ra mắt Hội đồng Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và một nhóm lãnh đạo quốc tế ký vào hiến chương sáng lập Hội đồng Hòa bình (Ảnh: AFP).

AFP đưa tin, tại buổi lễ được tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ, nơi đang diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với một nhóm lãnh đạo và quan chức cấp cao từ 19 quốc gia đã ký tên vào hiến chương sáng lập Hội đồng Hòa bình.

Hiến chương của hội đồng sẽ giao nhiệm vụ cho cơ quan này thúc đẩy hòa bình trên toàn thế giới.

Tổng thống Trump đã chỉ định Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, các nhà đàm phán Gaza của Mỹ là ông Jared Kushner và ông Steve Witkoff, cùng cựu thủ tướng Anh Tony Blair là các thành viên của hội đồng.

Ông Rubio cho biết trọng tâm của hội đồng sẽ là bảo đảm kế hoạch hòa bình ở Gaza được thực thi, nhưng cũng có thể “đóng vai trò như một ví dụ về những gì có thể làm được ở những nơi khác trên thế giới”.

Tổng thống Trump, người sẽ giữ vai trò chủ tịch hội đồng, đã mời hàng chục lãnh đạo thế giới khác tham gia và coi nhóm này là nơi giải quyết các thách thức toàn cầu. Vai trò của Hội đồng Hòa bình ban đầu tập trung vào việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Gaza, sau đó có thể mở rộng ra.

“Khi hội đồng này được thành lập đầy đủ, chúng ta có thể làm hầu như bất cứ điều gì mình muốn, và chúng tôi sẽ làm điều đó phối hợp với Liên hợp quốc”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu.

Việc thành lập hội đồng đã được thông qua bằng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc như một phần trong kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người phát ngôn Liên hợp quốc Rolando Gomez ngày 22/1 cho biết sự tham gia của Liên hợp quốc với hội đồng này sẽ chỉ nằm trong khuôn khổ đó.

Ông Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ, cho biết giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn Gaza sẽ giải quyết việc tài trợ cho tái thiết tại vùng lãnh thổ này.

Điện Kremlin cho biết, Nga đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình, nhưng vẫn đang trong quá trình cân nhắc. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố, Nga sẵn sàng đóng góp 1 tỷ USD để hỗ trợ quá trình tái thiết ở Gaza ngay cả khi chưa tham gia hội đồng. Số tiền này có thể được lấy từ các tài sản của Nga bị phương Tây phong tỏa.

Tại cuộc gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Điện Kremlin ngày 22/1, ông Putin một lần nữa khẳng định Nga sẵn sàng phân bổ 1 tỷ USD “trước hết nhằm hỗ trợ người dân Palestine và hướng các khoản tiền này vào công cuộc tái thiết Dải Gaza, cũng như nói chung là giải quyết các vấn đề của Palestine".

“Chúng tôi đã trao đổi về những phương án như vậy với các đại diện của chính quyền Mỹ”, ông cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nêu rõ, các khoản tiền được chuyển cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ khởi xướng cần phải được phân bổ cho công cuộc tái thiết Gaza, hỗ trợ Palestine.