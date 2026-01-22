Mỹ: Chỉ còn một nút thắt cuối cùng trong đàm phán Nga - Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (Ảnh: Reuters).

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 21/5 cho biết đã đạt được “rất nhiều tiến triển” trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine và hiện các cuộc thương lượng chỉ còn vướng một vấn đề cuối cùng.

Mỹ đã tiến hành đàm phán với Nga, đồng thời trao đổi riêng với Kiev và các nhà lãnh đạo châu Âu về nhiều bản dự thảo khác nhau cho một kế hoạch chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump nhiều lần cam kết sẽ chốt được một phương án.

“Nếu cả hai bên đều muốn giải quyết vấn đề này, thì chúng ta sẽ giải quyết được. Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được rất nhiều tiến triển", ông Witkoff nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể đó là vấn đề nào.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại diễn đàn Davos rằng các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ là kém sáng suốt nếu họ không ngồi lại với nhau và hoàn tất một thỏa thuận.

Ông Witkoff cho biết ông sẽ tới Moscow vào cuối ngày. Ông đưa ra những phát biểu khi xuất hiện trong một cuộc họp về tương lai của Ukraine, với sự tham gia của các diễn giả gồm Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Ông Rutte bày tỏ sự tin tưởng rằng ông Trump cam kết bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của Ukraine.

“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Điều chúng ta cần làm là tiếp tục tập trung vào vấn đề Ukraine. Đừng để tuột mất mục tiêu đó”, ông nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về một kế hoạch hòa bình Ukraine với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Moskva vào ngày 22/1, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh đang ở mức “khá gần”.

Ông Putin, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga muộn ngày 21/1, cho biết ông sẽ gặp đặc phái viên của ông Trump tại Moscow để “tiếp tục đối thoại về giải pháp cho Ukraine”, cũng như ý tưởng Hội đồng Hòa bình của ông Trump và khả năng sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng.

Vấn đề then chốt là cách chấm dứt cuộc chiến, tương lai của Ukraine, và liệu một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian có bền vững hay không.

Ông Trump nói về việc làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn: “Tôi nghĩ tôi có thể nói rằng chúng ta đang khá gần. Chúng ta phải khiến nó dừng lại".

Tuần trước, ông Trump nói với Reuters rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là trở ngại chính đối với việc đạt được một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine.