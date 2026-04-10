Bố trí binh lực của Hải quân Mỹ ở Trung Đông, sẵn sàng tấn công Iran nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh (Ảnh: Rybar).

Hải quân Mỹ kéo tới Trung Đông

Hải quân Mỹ trên thực chất vẫn đang tăng cường lực lượng chiến đấu, điều này cho phép đánh giá được ý định sơ bộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông sẵn sàng cho mọi tình huống, kể cả việc quyết định tấn công Iran một lần nữa nếu lệnh ngừng bắn 2 tuần đổ vỡ hoặc hai bên không nhất trí được một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn.

Tính đến ngày 8/4, 2 tàu sân bay và 19 tàu khu trục Mỹ đang hoạt động. Hàng không mẫu hạm USS Gerald Ford và 7 tàu khu trục đang ở Địa Trung Hải. Các tàu khu trục USS Thomas Hudner và USS Bainbridge đã di chuyển đến biển Đỏ.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 5 tàu khu trục đang đóng quân ở biển Ả rập. Một nhóm đổ bộ cũng đang ở khu vực tương tự. Ba tàu mang tên lửa Tomahawk khác đang ở phía bắc quần đảo Chagos, và tàu khu trục USS Higgins đang tiến đến Diego Garcia từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Và đó chưa phải là tất cả, tàu sân bay USS George Bush và tàu khu trục phòng thủ tên lửa USS Carney được cho là đang di chuyển qua vùng trung tâm Đại Tây Dương. Có khả năng chúng đang hướng đến Địa Trung Hải. Rất có thể chúng sẽ tham gia cuộc tập trận Sư tử châu Phi, bắt đầu vào ngày 20/4.

Điều này cũng được thể hiện qua sự hiện diện của 3 tàu khu trục của Hải quân Mỹ gần vịnh Guinea. Tuy nhiên, một nhóm tác chiến tàu sân bay đầy đủ khác cũng đang ở khá gần Trung Đông.

Đây là một dấu hiệu quan trọng khác cho thấy tình hình ở Trung Đông có thể leo thang trở lại. Hơn nữa, Tổng thống Trump đã xác nhận rằng một nhóm tàu ​​và máy bay sẽ ở lại khu vực, sẵn sàng tham chiến trong trường hợp "Tehran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn".

Bố trí binh lực của Không quân Mỹ ở Trung Đông, sẵn sàng tấn công Iran nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh (Ảnh: Rybar).

Không quân Mỹ trong tình trạng sẵn sàng

Ngoài lực lượng hải quân đang ngày càng đông hơn, cần lưu ý đến lực lượng không quân Mỹ cũng đang tăng cường mạnh mẽ mỗi ngày.

Tại Trung Đông, lực lượng không quân chính của Mỹ tập trung ở Israel và Jordan, nơi đóng quân của phần lớn các máy bay tiêm kích F-35, F-16, F-15 và F-22. Máy bay hỗ trợ trên không A-10 cũng được bố trí tại đây.

Máy bay trinh sát được phân bố rải rác ở nhiều quốc gia Trung Đông, chủ yếu là Ả rập Xê út, nơi vẫn còn các máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3G Sentry AWACS, được bổ sung bởi 5 máy bay cảnh báo sớm E-2 hoạt động trên tàu sân bay được chuyển tới từ Mỹ.

Một số máy bay, như loại tuần thám săn ngầm P-8A, được phân bổ giữa các căn cứ không quân ở Djibouti, Jordan và Oman. Máy bay trinh sát U-2S và RC-135 cũng đang hoạt động từ các căn cứ không quân Souda và Akrotiri ở Địa Trung Hải. Thành phần không người lái đã được tăng cường thêm nhiều chiếc MQ-9A.

Các máy bay chuyên dụng, bao gồm máy bay vận tải tác chiến đặc biệt MC-130 và các đơn vị thông tin liên lạc trên không E-11A, đang hoạt động từ những căn cứ không quân gần đó ở Kuwait và Ả rập Xê út trong trường hợp xảy ra xung đột tái diễn.

Nếu xét đến tất cả những gì Washington đang làm trong bối cảnh tuyên bố hòa bình của họ, thì có vẻ như giông bão sắp nổi lên. Iran dường như cũng ý thức được điều này nên đang hết sức cảnh giác, vì cụm binh lực của Mỹ đã lớn mạnh hơn và lực lượng dự bị về cơ bản đã được bổ sung đầy đủ.