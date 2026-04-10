Lãnh tụ Tối cao Iran lên tiếng sau thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

Trong một thông điệp được công bố hôm 9/4, không lâu sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã vạch ra những vấn đề quan trọng liên quan đến cuộc chiến.

Ông cho biết Iran vẫn quyết tâm "báo thù" cho người cha quá cố của mình, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, và tất cả những người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ - Israel.

Ông Khamenei cũng nói rằng Iran sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz "sang một giai đoạn mới”.

Ông thúc giục các nước láng giềng phía nam của Iran, gồm các quốc gia Ả rập dọc theo vịnh Ba Tư, hãy cảnh giác với "những lời hứa". Ông nhấn mạnh, Iran vẫn đang chờ đợi "một phản hồi thích đáng" từ họ để có thể thể hiện thiện chí và tình anh em của mình.

“Gửi tới các láng giềng phương nam của chúng tôi, tôi nói rằng: Các bạn đang chứng kiến một điều kỳ diệu. Vì vậy, hãy quan sát cho đúng và thấu hiểu cho rõ, hãy đứng ở vị trí đúng đắn, và hãy cảnh giác với những lời hứa hão huyền. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi một phản hồi thích đáng từ các bạn, để chúng tôi có thể chứng minh tình anh em và thiện chí của mình đối với các bạn", ông nói.

Ông cho biết, Iran không tìm kiếm xung đột nhưng sẽ không từ bỏ các quyền lợi của mình.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ yêu cầu bồi thường cho từng thiệt hại mà họ đã gây ra, và khoản bồi thường cho những người đã thiệt mạng, bị thương trong cuộc chiến này. Chúng tôi cũng chắc chắn sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz sang một giai đoạn mới”, tuyên bố được cho là của ông Khamenei nêu rõ.

Ông cũng kêu gọi nhân dân Iran đoàn kết trong thời điểm đầy thử thách này.

"Ở giai đoạn này, khi chúng ta tiến tới đạt được những gì thuộc về quyền lợi chính đáng của mình, tôi kêu gọi tất cả công dân hỗ trợ lẫn nhau để giảm bớt áp lực từ sự thiếu hụt tự nhiên do xung đột gây ra”, nhà lãnh đạo Iran kêu gọi.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau 40 ngày xung đột căng thẳng.

Mặc dù vậy, lệnh ngừng bắn vẫn rất mong manh do những bất đồng liên quan đến một số điểm trong đó có việc Li Băng có bao gồm trong thỏa thuận hay không và việc kiểm soát eo biển Hormuz.

Israel và Mỹ khẳng định thỏa thuận không bao gồm Li Băng do vậy Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah ở Li Băng. Trong khi đó, Iran cảnh báo hủy thỏa thuận nếu không bao gồm Li Băng.

Phái đoàn Mỹ và Iran đã đến Pakistan để chuẩn bị cho đàm phán kín nhằm tháo gỡ bất đồng.