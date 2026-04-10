Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Hezbollah trước thềm đàm phán Mỹ - Iran

“IDF đang trong tình trạng chiến tranh, chúng tôi không trong một lệnh ngừng bắn, chúng tôi tiếp tục chiến đấu tại đây trong khu vực này, đây là khu vực chiến đấu chính của chúng tôi. Tại Iran, chúng tôi đang trong một lệnh ngừng bắn, và chúng tôi có thể quay trở lại chiến đấu ở đó bất cứ lúc nào, và theo một cách thức vô cùng mạnh mẽ”, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir cho biết trong một chuyến thăm gần Bint Jbeil ở miền nam Li Băng ngày 10/4.

Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần vào hôm 7/4. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn đang bị đe dọa khi các bên tranh cãi về một số điểm, trong đó có việc thỏa thuận ngừng bắn có bao gồm cả việc Israel ngừng tấn công lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban hay không.

Trong khi Iran khẳng định thỏa thuận bao gồm ngừng bắn trên tất cả các mặt trận, kể cả Li Băng, thì Mỹ và Israel khẳng định điều ngược lại.

Một làn sóng không kích dữ dội của Israel vào Li Băng hôm 8/4 đã khiến hơn 300 người thiệt mạng, khiến đây trở thành ngày đẫm máu nhất đối với quốc gia này kể từ khi đợt giao tranh gần đây giữa Israel và Hezbollah bắt đầu vào ngày 2/3.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã lên án các cuộc không kích của Israel và kêu gọi đưa Li Băng vào lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sau khi 2 nhà lãnh đạo nói chuyện qua điện thoại vào ngày 8/4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cam kết sẽ "tiết chế lại" các cuộc không kích của Israel vào lực lượng Hezbollah. Chính quyền của Thủ tướng Netanyahu cũng nhất trí mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Li Băng.

Thông tin được đưa ra trước thềm cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan. Giới chức Iran nhiều lần nêu rõ đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ phụ thuộc vào việc Israel đình chiến ở Li Băng.