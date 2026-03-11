Ông Kim Jong-un và con gái giám sát vụ thử tên lửa từ tàu khu trục

Ông Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae giám sát vụ thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon (Ảnh: Yonhap).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/3 đưa tin: nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon qua video, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và mở rộng "năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân mạnh mẽ và đáng tin cậy".

Hình ảnh do KCNA đăng tải còn cho thấy cô con gái Kim Ju-ae cũng có mặt cùng cha khi giám sát vụ thử.

Hãng thông tấn KCNA cho biết các tên lửa hành trình được phóng đã bay theo quỹ đạo trên Biển Hoàng Hải và bắn trúng các mục tiêu đã định.

"Các thành phần của khả năng răn đe chiến tranh của chúng ta đang được tích hợp vào hệ thống tác chiến rất tinh vi một cách hiệu quả và nhanh chóng, và lực lượng hạt nhân của đất nước đã chuyển sang giai đoạn hoạt động đa diện", nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh.

Ông Kim Jong-un bày tỏ hài lòng khi vụ thử đã xác nhận độ tin cậy của hệ thống điều khiển tích hợp quốc gia đối với vũ khí chiến lược, cũng như ưu thế của hệ thống tác chiến tích hợp trên tàu khu trục.

Ông cũng yêu cầu cần phải kiểm tra hiệu quả quân sự của các khẩu pháo tự động hải quân được lắp đặt trên tàu chiến và đưa ra các nhiệm vụ tăng cường sức mạnh hải quân, KCNA cho biết.

Theo ông Kim, cần tăng cường năng lực chống hạm và tấn công chiến lược bằng cách trang bị các pháo hải quân tự động cho tàu chiến tốc độ cao dưới 3.000 tấn, đồng thời lắp đặt hệ thống vũ khí siêu thanh thay cho các pháo này trên các tàu khu trục 5.000 tấn và 8.000 tấn trong tương lai.

"Việc tăng cường năng lực chống tàu chiến và tấn công chiến lược sẽ có lợi hơn... bằng cách trang bị cho các tàu chiến tốc độ cao dưới 3.000 tấn các loại pháo tự động hải quân như vậy và bổ sung thêm việc lắp đặt hệ thống vũ khí siêu âm thay thế cho các loại pháo đó trên các tàu khu trục 5.000 tấn, 8.000 tấn trong tương lai", ông nói.

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon hôm 10/3 (Ảnh: Yonhap).

Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa hành trình chiến lược tương tự từ tàu khu trục này vào tuần trước, trước khi nó được đưa vào biên chế. Việc Bình Nhưỡng đề cập đến vũ khí "chiến lược" cho thấy chúng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Vụ phóng thử mới nhất diễn ra khi Seoul và Washington bắt đầu cuộc tập trận "Lá chắn Tự do" hôm 9/3, kéo dài 11 ngày. Triều Tiên từ lâu đã lên án các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ - Hàn là một cuộc diễn tập tấn công quân sự.

Hồi tháng 4/2025, Triều Tiên đã công bố tàu khu trục đa năng Choe Hyon 5.000 tấn, như một phần trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân. Nước này tuyên bố tàu khu trục này được trang bị tên lửa hành trình chiến lược siêu âm, tên lửa đạn đạo chiến thuật và các phương tiện tấn công khác.

Sau khi hạ thủy một tàu khu trục 5.000 tấn khác mang tên Kang Kon vào tháng 6/2025, ông Kim Jong-un đã ra lệnh xây dựng tàu khu trục thứ ba cùng lớp trước kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10 tới.