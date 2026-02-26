Triều Tiên tuyên bố phát triển vũ khí bí mật mới vượt trội đối thủ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Yonhap).

Triều Tiên sẽ thúc đẩy phát triển và triển khai các loại vũ khí bí mật mới trong 5 năm tới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố.

“Quân ủy Trung ương của đảng Lao động đã xác định các mục tiêu then chốt nhằm trang bị cho quân đội chúng ta những loại vũ khí chiến lược bí mật và đặc biệt mới, rà soát kỹ lưỡng các kế hoạch quốc phòng mới ở nhiều lĩnh vực khác nhau, và có trách nhiệm phê duyệt các chương trình dài hạn”, ông Kim phát biểu tại Đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên.

Ông cho biết công việc sẽ bắt đầu đối với các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất và tàu ngầm, các hệ thống tấn công không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo, vũ khí đặc biệt nhằm tấn công vệ tinh đối phương trong trường hợp chiến sự nổ ra, hệ thống tác chiến điện tử, cũng như các vệ tinh trinh sát tiên tiến.

Kế hoạch cũng triển khai bổ sung vũ khí chiến lược hằng năm nhằm răn đe đối thủ. Cụ thể, các hệ thống như pháo phản lực phóng loạt cỡ 600mm và 240mm cùng các tổ hợp tên lửa chiến thuật - chiến dịch sẽ làm gia tăng mật độ và thời lượng của các đòn tấn công tập trung.

“Trong 5 năm tới, khi kế hoạch phát triển quốc phòng quốc gia mới được hoàn tất, năng lực quốc phòng của chúng ta sẽ tăng vọt lên mức mà các đối thủ không thể với tới", ông Kim Jong Un nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết ngành công nghiệp quốc phòng và lĩnh vực nghiên cứu quốc phòng sẽ tiếp tục sản xuất hàng loạt các loại vũ khí tiên tiến nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ và hiện đại hóa lực lượng vũ trang, phù hợp với xu hướng khoa học quốc phòng quốc tế.

Ngoài ra, Triều Tiên đã tổ chức một cuộc duyệt binh quân sự tại Bình Nhưỡng để kỷ niệm đại hội quan trọng của đảng Lao động, truyền thông nhà nước đưa tin hôm 26/2.

Cuộc duyệt binh diễn ra vào ban đêm 25/2 tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô, với sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau, theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc từ tuần trước, nhằm đề ra các định hướng chính sách chủ chốt cho 5 năm tới về đối ngoại, quốc phòng, kinh tế và các lĩnh vực khác.

Hàn Quốc muốn bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 25/2 tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên, nhấn mạnh rằng hai miền bán đảo cần vượt qua quá khứ đối đầu để hướng tới hòa bình và ổn định.

Ông Lee tái khẳng định cam kết cải thiện quan hệ với Triều Tiên, nhấn mạnh: “Chúng ta phải theo đuổi các giá trị như hòa bình và ổn định. Chúng ta cần dứt khoát chấm dứt quá khứ đã tiến nhanh tới đối đầu và chiến sự".

Ông cũng kêu gọi nhìn nhận một cách thận trọng các cách tiếp cận trước đây vốn làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liệu có thực sự góp phần vào hòa bình và ổn định trên bán đảo hay phục vụ lợi ích và an ninh của Hàn Quốc hay không.

Để bình thường hóa quan hệ liên Triều, ông Lee nhấn mạnh sự cần thiết của các nỗ lực bền bỉ nhằm xoa dịu tình trạng thù địch kéo dài và xây dựng lòng tin với Bình Nhưỡng.

“Tôi tin rằng hòa bình và ổn định lâu dài cuối cùng có thể được thiết lập trên bán đảo Triều Tiên thông qua việc duy trì liên lạc, tham gia đối thoại và nỗ lực hợp tác một cách nhất quán, đồng thời từng bước xây dựng lòng tin và sự thấu hiểu lẫn nhau”, ông nói.