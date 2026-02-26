Màn diễu binh hoành tráng của 14.000 binh sĩ Triều Tiên

Ngày 25/2, khoảng 14.000 binh sĩ đã diễu hành qua Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng để chào mừng thành công đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các quan chức và tướng lĩnh cấp cao cũng tham dự lễ diễu binh.

Con gái Kim Ju-ae của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng xuất hiện cùng cha và theo dõi cuộc diễu binh.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, cuộc diễu binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành có sự tham gia của nhiều binh chủng, bao gồm đơn vị tác chiến hải ngoại và đơn vị bộ binh cơ giới, cũng như các màn trình diễn trên không.

Các binh sĩ bước đều trên quảng trường, tạo thành những hình ảnh ấn tượng.

Đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc vào tuần trước để vạch ra các định hướng chính sách quan trọng cho 5 năm tới về ngoại giao, quốc phòng, kinh tế và các lĩnh vực khác.

Phát biểu tại đại hội, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố vị thế sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là “không thể đảo ngược và vĩnh viễn”.

Ông nói rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường kho vũ khí “chừng nào vũ khí hạt nhân còn tồn tại trên trái đất” và chừng nào Triều Tiên còn đối mặt với mối đe dọa từ các thế lực thù địch.

“Chúng tôi có kế hoạch dài hạn để tăng cường lực lượng hạt nhân quốc gia hàng năm trong tương lai và sẽ tập trung vào việc tăng số lượng vũ khí hạt nhân cũng như mở rộng phương tiện và không gian hoạt động hạt nhân”, ông Kim Jong-un nhấn mạnh.

Ảnh: KCNA/Reuters