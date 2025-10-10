Nobel Hòa bình 2025 gọi tên nhà hoạt động người Venezuela

Bà Maria Corina Machado (Ảnh: Reuters).

Ủy ban Nobel Na Uy ngày 10/10 công bố quyết định trao Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho nhà hoạt động Maria Corina Machado vì "những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà trong việc thúc đẩy các quyền dân chủ cho người dân Venezuela".

Năm ngoái, Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2024 cho Nihon Hidankyo, một tổ chức của Nhật Bản gồm những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử vì những nỗ lực "tạo ra một thế giới không có vũ khí hạt nhân".

Ủy ban Nobel đã ca ngợi nỗ lực của Nihon Hidankyo "vì đã chứng minh thông qua lời khai của các nhân chứng rằng vũ khí hạt nhân không bao giờ được sử dụng nữa".

Giải thưởng Nobel ra đời cách đây 120 năm do nhà phát minh Thụy Điển Alfred Nobel khởi xướng, trao giải cho các hạng mục Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học và Hòa bình và giải Nobel Kinh tế mới được bổ sung sau này.

Giải thưởng có phần thưởng tiền mặt trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (1 triệu USD).

Hội đồng Nobel sẽ công bố tiếp giải Nobel Kinh tế vào ngày 13/10.